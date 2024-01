El hermético pero categórico poder de la primera dama se hizo patente un mes después de que asumiera el primer gobierno de izquierda que ha llevado las riendas de Colombia. Su vecina y amiga, Concepción Baracaldo fue nombrada directora de Bienestar Familiar. La exfuncionaria no solo levantó roncha al admitir que no sabía mucho de asuntos de niñez, sino cuando admitió que fue la propia Alcocer quien le ofreció el cargo. ¿Su mérito? Su estrecha amistad.

Al parecer, según versiones de prensa, su amistad se rompió tras desencuentros y eso precipitó también su salida. No obstante, al igual que los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Graul Pujadas –cercanos a la familia presidencial–, Ferrer obtuvo la nacionalidad colombiana de forma exprés. Lo anterior, en el caso de Vendrell y Graul, para hacerle el quite a procesos judiciales en España o también para potenciar sus negocios.

“Estaba tranquila en mi casa, pensionada, y un día recibo una llamada en la que me preguntan si estaría interesada en dirigir el ICBF. Verónica es la que me llama, somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. Con Gustavo Petro también tengo relación porque estudié con él en Zipaquirá”, dijo en diciembre en Caracol Radio.

A nivel diplomático, la embajadora de Colombia en Italia, Ligia Margarita Quessep, compartió salón de clases en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes de la capital de Sucre con Alcocer, mientras que el embajador en España, Eduardo Ávila, fue gerente de la precampaña Petro.

Por cuenta de su aparente injerencia en esos nombramientos, así como por los millonarios gastos que le cuesta al erario su séquito de escuderos, crecen las voces que piden, incluso desde tiempos del expresidente Iván Duque, reevaluar la figura de la primera dama y precisar sus alcances.

“Es un rol que no responde a un mandato popular, es decir, la gente no votó por la primera dama. En el tarjetón los ciudadanos votan por el presidente y la vicepresidenta. La primera dama no es un servidor público. No se le debería asignar presupuesto. Además no son claras ni siquiera las funciones”, advierte la consultora Arboleda.

Desde la orilla política son más las voces que arrecian. “Además de ser increíble, es inaceptable (...) Este es el cambio por el que votamos?”, cuestionó desde la coalición de gobierno la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). “Estos cientos de millones de pesos le cuestan a la ciudadanía que trabaja de sol a sol para pagar impuestos y complacer las exigencias del gobierno del ‘cambio’”, dijo desde la oposición la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).