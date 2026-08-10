Pilas, conductores: estas son las principales vías bloqueadas por derrumbes que produjo el sismo

Los corredores viales de cuatro departamentos del país quedaron bloqueados por deslizamientos de tierra provocados por el sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, “se presentan múltiples afectaciones en corredores viales de los departamentos de Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Caldas, principalmente por deslizamientos de tierra y caída de árboles”.

En Tolima hay dos cierres totales; uno es en la vía Calarcá–Ibagué, en inmediaciones del kilómetro 54+800, en el sector Cajamarca, uno por deslizamiento de tierra, y el otro en la vía Manizales–Fresno, sector Alto de Letras.

En Valle del Cauca, “se presentan tres cierres totales: km 69+200 de la vía Buga–Buenaventura, vía Cali–Loboguerrero (km 52+300) y Buenaventura–Buga (km 50+55, salida a los túneles”, enfatizó la Policía.

La Institución señaló que, en Caldas, permanece cerrado totalmente el corredor Pereira–Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.