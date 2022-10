La vicepresidencia Francia Márquez se cansó de los insultos y actos racistas en su contra, por lo que anunció que dejará de optar por las conciliaciones en el contexto judicial y preferirá irse hasta las últimas consecuencias contra quienes la difamen o la discriminen.

Esta decisión de irse a juicio con quienes afecten su imagen la tomó la alta funcionaria al referirse al caso de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que fue grabada insultándola en medio de las marchas que se realizaron en Bogotá contra el gobierno de Gustavo Petro, el pasado 26 de septiembre.

Al explicar por qué evitará la conciliación, Márquez explicó en RTVC Noticias que este mecanismo no le estaba enviando mensajes al país de verdadero arrepentimiento por hechos de racismo, por lo que planteó que conciliar no está evitando este tipo de delitos.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, aseguró la vicepresidenta en el mencionado noticiero.