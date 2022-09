“A nosotros nos están tratando como delincuentes y a él que es nuestro víctimario lo tratan como una víctima. Nos pusieron al otro lado de una pantalla porque no quieren que escuche insultos de nuestra parte o porque creen que lo vamos a agredir, pero nosotros estamos en la capacidad de hablar y expresar nuestras preguntas formalmente ”, señaló Marta.

Mientras Miguel y el resto de espectadores aguantaban en ese salón una mezcla espesa de sentimientos como la rabia, la angustia y el dolor, afuera de la Universidad esperaban otras víctimas tejiendo y pintando en medio del plantón. Algunas víctimas como Marta Isabel, simplemente decidieron no ingresar.

Este mecanismo fue creado mediante el Auto 080 del 28 de mayo de 2019. Frente a esta decisión de la JEP, los colectivos presentaron dos recursos ante el despacho de la magistrada Díaz con el objetivo de reconsiderar la decisión contemplando que no puede ser una decisión unilateral, pero la decisión no fue revocada y las víctimas estuvieron apartadas durante toda la audicencia.

Afuera de la universidad protestaba el resto de las víctimas que no ingresaron a la audiencia porque rechazaban que la JEP hubiera implementado el recurso de “sala espejo”, una metodología que según varios colectivos y abogados “vulnera los derechos de participación material, directa y efectiva, al principio de centralidad de las víctimas, y que genera afectaciones psicosociales.”

La audiencia se realizó en dos lugares simultáneamente. En el sexto piso de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, el militar (r) Mario Montoya no pudo escuchar las preguntas que, así como Miguel, casi 50 víctimas acreditadas tenían listas para el militar (r) dos pisos arriba. Todas en busca de un solo objetivo: la verdad sobre lo que pasó mientras estuvo al frente de la Cuarta Brigada.

Juan Carlos estaba en el cafetal recogiendo la cosecha cuando hacia las 10:00 a. m. un grupo del Ejército llegó para llevárselo. Marta solo pudo escuchar cuando le explicaron que iba a volver, pero Juan Carlos no ha regresado y ella no ha parado de buscarlo.

Esa misma tarde del 26 de agosto, en el pueblo se regó el rumor de 8 muertos con botas y uniformes, todos sabían de qué vereda era cada uno porque no eran guerrilleros aunque los hubieran vestido. Marta no fue a mirar porque tenía miedo pero una vecina le dijo días después que a Juan Carlos lo habían enterrado en una tumba. Sin embargo, la Fiscalía le confirmó que las huellas no correspondían.

Marta se detuvo un momento y dejó de tejer. En su rostro ya no estaba la sonrisa con la que recuerda a Juan Carlos recogiendo café, ahora piensa en Mario Montoya y en las veces que ha jugado con la verdad de miles de víctimas. “¿Cómo un comandante no va a saber que en su pelotón están matando gente? A los soldados les dan órdenes”.