Entre lágrimas por ataque a Miguel Uribe, congresista le pide a Petro que vuelva a envainar la espada de Bolívar

Ese 1 de mayo el presidente centró su intervención en una ofensiva directa contra el Congreso. No ahorró calificativos, pues llamó “vampiros” y “hp esclavistas” a quienes se oponen a la consulta.

Forero, así mismo, aseguró que lo desconcierta que mientras Uribe Turbay “lucha desesperadamente por su vida como poderoso símbolo de una Colombia que se aferra a sus instituciones como tabla de salvación”, el presidente “insinúe que se trate de un autoatentado” y con ello “ponga en riesgo la vida de otros ocho senadores sugiriendo irresponsablemente que este hecho espantoso es la inevitable consecuencia de una legítima muestra de la autonomía de la rama legislativa”.

En video: Habla el papá de Miguel Uribe y da parte desde la clínica: “está luchando por su vida, sigamos orando”

Las palabras del presidente Petro tras el atentado aumentaron aún más el desconcierto en la oposición. Para Forero, ese tipo de insinuaciones no solo son irresponsables, sino peligrosas. “El presidente tiene que entender que oponernos a su gobierno no nos hace ‘nazis’, ‘fascistas’, ‘explotadores’ o ‘esclavistas’”, advirtió, visiblemente indignado. “Y por eso le pedimos por enésima vez que actúe con la prudencia y la firmeza que requieren estos tiempos recios y que empiece a tratarnos como legítimos contradictores y no como enemigos a los que hay que destruir”, subrayó Forero en un discurso que expuso la tensión que atraviesa el escenario político nacional.