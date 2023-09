“Rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia en estos espacios democráticos. Aclaramos que ninguno de los candidatos que asistió al evento resultó herido. (...). Respetamos las diferencias de pensamiento y de respeto a la diversidad. Hacemos un llamado a no especular, no habían encapuchados dentro del evento, y que sean las autoridades competentes las que investiguen lo ocurrido” , indicó el Consejo Distrital de Juventudes en el comunicado.

Por su parte, la exreina Taliana Vargas, esposa del candidato Alejandro Éder, manifestó en un video que publicó en sus redes sociales: “Tengo mucho miedo, estoy muy asustada por esto que acaba de pasar en Cali. Esto no puede pasar más”.

“Está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar la diferencia. Si a ustedes no les gusta esta forma de hacer política o no le gustan los candidatos, no voten o voten en blanco, pero no los agredan”