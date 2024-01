Lea más: Candidato a Alcaldía en Arauca sacó un solo voto y no fue de él

“Ese video fue grabado hace ocho años cuando me dedicaba al tema empresarial y en mis viajes tenía que transportar dinero físico, pero no tiene nada irregular. Ese video lo sacan ahora que soy concejal y, como estoy realizando denuncias, vienen este tipo de ataques. Siempre he sido empresario y por eso esa cantidad de dinero”, señaló el concejal Mendoza en declaración a medios.

De acuerdo con el concejal, la aparición del video en redes tiene que ver con una pelea política que ha sostenido con el exalcalde de la capital del Huila, Gorky Muñoz.

Entérese: Alcalde electo en Santander pidió reconteo de votos y perdió

Es que el ahora exalcalde Gorky Muñoz, ya había denunciado a Mendoza a mediados de 2022 cuando lo acusó de falsificar firmas para apoderarse de más de 200 millones de pesos.

“Los hechos se habrían presentado hace un año (2021), cuando esta persona aún estaba vinculada a la Administración Municipal, en la Dirección de Justicia y, valiéndose de esa condición, realizó la compraventa del bien identificado con matrícula catastral por valor de 200 millones de pesos, dinero que según las personas que compraron la propiedad, se la entregaron a él personalmente en la Notaría Quinta, con la firma de la escritura pública”, había denunciado Muñoz.

El concejal Mendoza aseguró también que es un militar retirado y que, por tanto, tiene los permisos para portar las armas. Sin embargo, aseguró que ya no las porta porque considera que el Estado le ha brindado garantías de seguridad.