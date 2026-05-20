Video | El conmovedor mensaje de familiares para despedir a Yulixa: “extrañarte es el privilegio de haberte vivido”

Colombia aún no sale de su conmoción tras conocerse el desenlace del caso de Yulixa Toloza, quien falleció en medio de un proceso estético aplicado en una clínica ilegal en Bogotá. Su familia dejó un conmovedor mensaje de despedida.

El cuerpo de la estilista de 52 años fue encontrado el día de ayer, 19 de mayo, en el municipio de Apulo, en Cundinamarca. Tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como Medicina Legal, confirmaron que ese cadáver correspondía a la mujer que estaba desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

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Confirmado el trágico desenlace de la mujer que buscaba hacerse una liposucción láser, su sobrina, Itala Aguayo, le dedicó un video a través de su perfil de Instagram.

“Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”, fue el mensaje al iniciar la grabación de varios momentos de Yulixa donde se le ve alegre disfrutando de varios momentos familiares.

Itala describió a Toloza como la “mejor tía” y mencionó que ella quería a sus sobrinos como unos hijos. “Los consentía, los abrazaba y los amaba como si fueran sus propios hijos”.