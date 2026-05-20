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Video | El conmovedor mensaje de familiares para despedir a Yulixa: “extrañarte es el privilegio de haberte vivido”

La estilista tenía su propio centro de belleza en Bogotá y pese a que su familia se había mudado a otras partes, ella decidió hacer su vida en la capital. Así fue despedida la “tía Yuli”.

  • Familiares despidieron a Yulixa Toloza a través de un video recopilando varios momentos. Fotos: TikTok @yuilxa.toloza e Instagram @thereal.itala
    Familiares despidieron a Yulixa Toloza a través de un video recopilando varios momentos. Fotos: TikTok @yuilxa.toloza e Instagram @thereal.itala
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Colombia aún no sale de su conmoción tras conocerse el desenlace del caso de Yulixa Toloza, quien falleció en medio de un proceso estético aplicado en una clínica ilegal en Bogotá. Su familia dejó un conmovedor mensaje de despedida.

El cuerpo de la estilista de 52 años fue encontrado el día de ayer, 19 de mayo, en el municipio de Apulo, en Cundinamarca. Tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como Medicina Legal, confirmaron que ese cadáver correspondía a la mujer que estaba desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

Lea también: Medicina Legal confirma que cuerpo hallado en Apulo corresponde a Yulixa Toloza

Confirmado el trágico desenlace de la mujer que buscaba hacerse una liposucción láser, su sobrina, Itala Aguayo, le dedicó un video a través de su perfil de Instagram.

“Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”, fue el mensaje al iniciar la grabación de varios momentos de Yulixa donde se le ve alegre disfrutando de varios momentos familiares.

Itala describió a Toloza como la “mejor tía” y mencionó que ella quería a sus sobrinos como unos hijos. “Los consentía, los abrazaba y los amaba como si fueran sus propios hijos”.

En medio de una recopilación de varios momentos, la sobrina se refirió a Yulixa como “la persona más alegre, más positiva y más echada pa´lante que conocimos”.

Una de las revelaciones que hizo la familiar de la estilista en el video es que casi todos se mudaron, pero la “tía Yuli” decidió construir su vida en Bogotá, donde tenía un salón de belleza.

La muerte de Yulixa Consuelo Toloza en una clínica clandestina hace parte de varios decesos que se han presentado en Colombia debido a procedimientos que practican personas inescrupulosas que sin los conocimientos necesarios ponen en riesgo la vida de seres humanos.

La estilista acudió el pasado 13 de mayo al centro Beauty Láser, un lugar que promocionaba sus procedimientos mostrando fotografías de cuerpos de mujeres con el “antes y después” prometiendo resultados inmediatos y “de forma segura”.

Sin embargo, según la Secretaría de Salud de Bogotá, el lugar no contaba con los respectivos permisos. Esto se confirmó un día después de que desapareciera Yulixa. El lugar fue clausurado por las autoridades.

Además, sus propietarios y principales señalados por la muerte de la estilista ya se encuentran en manos de las autoridades venezolanas. Desde Colombia se hará la respectiva solicitud para su extradición.

Siga leyendo | Caso Yulixa Toloza salpica a otro centro estético en Bogotá: habla su dueña cubana

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