FIFA activa protocolos sanitarios por brote de ébola antes del Mundial 2026

La FIFA, autoridades sanitarias internacionales y los países anfitriones del Mundial 2026 activaron protocolos de prevención y vigilancia ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC), selección que integra el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. La emergencia sanitaria, detectada en la provincia de Ituri y asociada a la cepa Bundibugyo ha dejado más de 130 muertes y cerca de 600 casos sospechosos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El torneo comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, mientras las autoridades buscan evitar riesgos de contagio durante los desplazamientos de delegaciones y aficionados. Le recomendamos leer: 50 años del Ébola y aún no existe una vacuna que cubra todas sus variantes

Mundial 2026: Estados Unidos monitorea brote de ébola antes del torneo

La OMS mantiene seguimiento sobre la evolución del brote debido a que la variante Bundibugyo no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos específicos aprobados. La situación llevó a Estados Unidos a endurecer controles de ingreso para personas que hayan permanecido recientemente en zonas consideradas de riesgo en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán. Un funcionario estadounidense indicó que la intención es mantener la participación deportiva del equipo africano bajo controles sanitarios especiales. “Esperamos que la República Democrática del Congo pueda asistir al Mundial. Estamos trabajando para incluirlos en el mismo protocolo de pruebas en aislamiento que se aplica a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes”, señaló.

Por su parte, la FIFA confirmó que mantiene comunicación permanente con la federación congoleña y autoridades médicas internacionales. El organismo afirmó que están “monitoreando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad”. De interés: 17 selecciones han confirmado sus nóminas para el Mundial 2026, ¿Cuándo lo hará Colombia?

México refuerza vigilancia sanitaria para el partido ante Colombia

Las autoridades mexicanas también anunciaron medidas preventivas para el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, programado para el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. El secretario de Salud federal de México, David Kershenobich, informó que el país no registra casos de ébola, aunque ya se implementó una alerta preventiva de viaje para personas procedentes de Congo y Uganda. Además, se activaron protocolos epidemiológicos especiales en aeropuertos, hoteles y sedes oficiales relacionadas con el Mundial.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

1. Instalación de filtros de vigilancia sanitaria en puntos de ingreso. 2. Personal médico capacitado en sedes deportivas y hoteles. 3. Áreas de aislamiento para posibles casos sospechosos. 4. Monitoreo epidemiológico durante el torneo. Héctor Raúl Gómez, secretario de Salud de Jalisco, pidió evitar la asistencia a eventos masivos en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad. “Una persona con síntomas de cualquier naturaleza no tiene por qué acudir a un evento masivo, no se diga tratándose de un brote de ébola como el que estamos viviendo en este momento”, declaró a W Radio. El funcionario también explicó las características del mecanismo de transmisión del virus. “El ébola no es una enfermedad que se transmita por vía respiratoria como el Covid-19, sino por contacto con secreciones como la sangre o heces”. Lea también: El ébola en África se agrava: OMS alerta por “la amplitud y rapidez” del virus

Calendario de República Democrática del Congo en el Mundial

La selección congoleña regresará a una Copa del Mundo después de 52 años y disputará tres encuentros en la fase de grupos: ·17 de junio: RDC vs. Portugal, en Houston. ·23 de junio: RDC vs. Colombia, en Guadalajara. ·27 de junio: RDC vs. Uzbekistán, en Atlanta. Las autoridades sanitarias consideran que el riesgo epidemiológico dentro del plantel es reducido debido a que los 26 convocados dirigidos por Sébastien Desabre juegan actualmente en clubes de Europa, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, los controles se enfocarán especialmente en aficionados y miembros de delegaciones que hayan estado recientemente en zonas con transmisión activa del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también mantienen restricciones migratorias para viajeros provenientes de áreas afectadas, mientras continúa el monitoreo sanitario de cara al inicio del campeonato.

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