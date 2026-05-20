FIFA activa protocolos sanitarios por brote de ébola antes del Mundial 2026

La FIFA, autoridades sanitarias internacionales y los países anfitriones del Mundial 2026 activaron protocolos de prevención y vigilancia ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC), selección que integra el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.
La emergencia sanitaria, detectada en la provincia de Ituri y asociada a la cepa Bundibugyo ha dejado más de 130 muertes y cerca de 600 casos sospechosos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El torneo comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, mientras las autoridades buscan evitar riesgos de contagio durante los desplazamientos de delegaciones y aficionados.
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