De barbero a falso cirujano: este es Eduardo Ramos, el principal señalado por la muerte de Yulixa Toloza

Un barbero profesional que ejercía la medicina estética sin contar con un título profesional. Así describieron las investigaciones a Eduardo David Ramos, el principal sospechoso detrás de la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras someterse a una lipólisis láser en un centro clandestino del sur de Bogotá.
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Luego de su reciente captura en Maracay, Venezuela, junto a los otros dos sospechosos en el caso de la muerte, se puso rostro al hombre señalado de liderar una intervención quirúrgica mortal, sin ningún conocimiento y bajo una fachada de absoluta ilegalidad.