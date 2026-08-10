Volcán Puracé generó alerta por emitir cenizas y gases tras el terremoto de 7.4 en Colombia: afectó la operación aérea en Popayán

Los aviones se quedaron en tierra y los motores en silencio por varias horas en el aeropuerto Guillermo León Valencia. Una capa gris proveniente del volcán Puracé cubrió la pista de Popayán poco después de que un terremoto de magnitud 7.4 sacudiera a Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto.
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La emisión de ceniza y gases obligó a elevar la alerta y suspender un rato las operaciones aéreas, según confirmaron el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Aeronáutica Civil. La cadena volcánica Los Coconucos mantiene una marcada inestabilidad y la amenaza de una erupción mayor permanece latente.