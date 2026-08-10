Volcán Puracé generó alerta por emitir cenizas y gases tras el terremoto de 7.4 en Colombia: afectó la operación aérea en Popayán

Los aviones se quedaron en tierra y los motores en silencio por varias horas en el aeropuerto Guillermo León Valencia. Una capa gris proveniente del volcán Puracé cubrió la pista de Popayán poco después de que un terremoto de magnitud 7.4 sacudiera a Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto. Le puede interesar: En fotos | Los desgarradores momentos y destrozos que dejó el terremoto de 7.4 que afectó las principales ciudades del país La emisión de ceniza y gases obligó a elevar la alerta y suspender un rato las operaciones aéreas, según confirmaron el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Aeronáutica Civil. La cadena volcánica Los Coconucos mantiene una marcada inestabilidad y la amenaza de una erupción mayor permanece latente.

Emisiones en ascenso y alerta naranja

Ubicado a 27 kilómetros de Popayán, el Puracé es uno de los volcanes más activos de Los Coconucos en Colombia y permanece en alerta naranja desde el pasado 1 de agosto. El SGC confirmó que la sismicidad y la emisión de gases superaron ampliamente los valores normales. “Hemos registrado tres emisiones de ceniza en menos de 24 horas, con alturas que alcanzan los 300 metros sobre el cráter”, detalló el organismo. Las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y el incremento de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo reflejan una dinámica interna acelerada con parámetros por encima de las líneas base históricas.

Vuelos cancelados y caída de ceniza en zona rural

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ordenó la suspensión temporal de vuelos en Popayán, medida que se suma al cierre de otras siete terminales aéreas en el occidente del país afectadas por el sismo. “Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano”, informó la entidad en un comunicado.

En las veredas Cristales y Cobaló, así como en Coconuco y en sectores urbanos de Popayán, la población reportó caída de material particulado y pérdida de visibilidad, lo que ocasionó molestias en los habitantes y complicaciones en la movilidad regional. Horas después, tras actualizar la información inicial, anunciaron la retoma de operaciones aéreas, pero con restricciones. “Las operaciones del aeropuerto se encuentran habilitadas con restricciones. Te recomendamos mantenerte atento a la información oficial y consultar el estado de tu vuelo directamente con tu aerolínea”, concluyó la Aeronáutica.

La acumulación de ceniza y la dispersión de gases causaron daños en cultivos, pastizales y fuentes de agua en la zona rural del municipio de Puracé. Las autoridades locales advirtieron que la contaminación del agua y los insumos agrícolas afecta la salud del ganado y la productividad de las familias campesinas. Ante esto, las instituciones instaron a fortalecer la respuesta regional, disponer de refugios temporales, asegurar alimentos y medicinas, y mantener operativas las rutas de evacuación si la alerta pasa a nivel rojo.

El sismo de magnitud 7.4 y la independencia de eventos: Monitoreo preventivo en Los Coconucos

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), es el mayor registrado en Colombia en la última década. El movimiento causó daños en Manizales, Pereira, Quibdó, Cali, Armenia, Cartago y Buenaventura. En Manizales, la avenida Santander registró más de diez edificios colapsados, al menos 20 viviendas caídas y víctimas mortales confirmadas. A pesar de la coincidencia temporal con la actividad del Puracé, las autoridades descartaron una relación causal. “Se trata de procesos geológicos independientes”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán, Francisco Arboleda.

El SGC solicitó a la comunidad no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Asimismo, recomendó mantener activos los planes de evacuación, contar con botiquines y consultar únicamente canales oficiales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina la atención en el Cauca y el suroccidente colombiano, mientras el monitoreo del Puracé continuará en nivel naranja.} Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Los destrozos del terremoto. FOTO: AFP

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