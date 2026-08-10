¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

Colombia ha sufrido uno de los peores terremotos en su historia en la última década al registrarse un movimiento telúrico de 7,4 que sacudió a una gran parte del centro y occidente del país. Este hecho ya ha dejado más de 100 personas fallecidas y ha provocado importantes daños estructurales.
Videos registrados por ciudadanos daban muestra de cómo con el movimiento de tierra edificios, iglesias y viviendas se agrietaban e inclusive se iban abajo. Igualmente, se mostró como personas salían de edificios y casas huyendo a la posibilidad de quedar atrapados entre los escombros.
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Con lo ocurrido, queda en la ciudadanía el temor de otra réplica, algo que es probable pero no necesariamente sea de la misma magnitud. Otro de los temores es para quienes evidenciaron daños en sus estructuras, pues puede presentarse el escenario de que algunas personas al revisar su vivienda se encuentren con algunas fisuras en paredes y muros.
Sobre esto, los ingenieros han dado claves para saber en qué momento esas fisuras representan un leve daño o en qué instante ya se habla de una falla estructural.
Expertos ingenieros de la Universidad Nacional y Universidad Javeriana hablaron con medios nacionales como Blu Radio y La FM sobre algunos tipos de grietas que hay que tener en cuenta y a cuáles se les debe prestar mayor atención.