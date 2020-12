Volver al salón: desafío de educación y salud pública

no puede cambiar material genético

El ADN es una molécula de doble cadena que no sale del núcleo de la célula. El ARN mensajero de la vacuna es una molécula de una sola cadena que solo llega hasta el citoplasma y, por lo tanto, no interactúa con el material genético (ADN) del humano ni física, ni molecularmente, explica Gustavo Gámez, profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. “El ARN mensajero es poco estable y es probable que se degrade al poco tiempo de entrar en la célula, luego de haber cumplido su cometido. Producirá unas cuantas proteínas “Spike”, las suficientes para ayudarnos a despertar nuestro sistema inmune, y luego desaparecerá como si nunca hubiese llegado. Podemos concluir que esta vacuna no hace daño, por el contrario, se comunica molecularmente con nuestras células, divulgando un mensaje para ayudarnos.”