Los plebiscitos más recientes de Chile y Colombia no tienen mucho que ver, el primero buscaba reformar la constitución y el segundo aprobar un Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua del continente. Pese a eso, en ambos ganó el “NO” y ahora comparten la frustración de quienes estaban del otro lado.

La comparaciones entre ambas votaciones no tardaron en llegar por parte de los colombianos. “Los entiendo en su dolor, amigos chilenos. Cuando Colombia le dijo no al plebiscito de la paz yo también creí que no había más salidas. Luchen en esa dirección, vendrán tiempos mejores”, trinó una mujer desde su cuenta de Twitter.

Y es que, pese a que buscaban objetivos distintos, ambos plebiscitos surgieron como alternativa a ciertos problemas y fracasaron tras la negativa del pueblo a aceptarlos. Lo cierto es que, tanto en Colombia como en Chile, el “NO” ganó de la mano de la derecha, que en Chile impulsaba votar en contra de la nueva constitución y en Colombia en contra del entonces proceso de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.