Inauguran vuelo directo entre San Andrés y Miami

¿Puede ganar en primera vuelta?; si no gana estas elecciones, ¿deja la política?

“Ganamos en primera vuelta si hay un pacto de progresismo y liberalismo. Si la sociedad decide no cambiar y somos derrotados, no es que me retire de la política, porque todo ser humano es político, pero sí de la actividad electoral. No veo necesidad desde lo personal de mantener un estilo de vida ligado a elecciones, bastante traumático, y ya entraría a afrontar decisiones que tienen que ver con mi última fase vital”.



Sus críticos advierten que, si gana, llega de inmediato a cambiar la Constitución...

“La Constitución del 91 la hicimos nosotros, las instituciones generadas son creadas por nosotros, no solos, hubo otras fuerzas, pero fuimos la fuerza fundamental. No veo por qué una obra nuestra tenga que ser cambiada. Solo trataría, vía Congreso, de cambiar el error de Uribe de disminuir los recursos para la educación y destinarlos para la guerra. Sería para fortalecer la financiación de la educación pública”.