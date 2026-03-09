Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados

El congresista Wadith Manzur, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado tras obtener más de 125.000 votos.
Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
Declaraciones de exfuncionarios —entre ellas las de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy con principio de oportunidad— lo señalan de haber ejercido presiones para beneficiar a determinados sectores.