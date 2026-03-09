Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados

El congresista Wadith Manzur, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado tras obtener más de 125.000 votos. Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos. Declaraciones de exfuncionarios —entre ellas las de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy con principio de oportunidad— lo señalan de haber ejercido presiones para beneficiar a determinados sectores.

La Corte analiza distintas pruebas, incluidos chats extraídos del celular de Benavides, que sugerirían intentos de comprar votos de miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso, instancia en la que Manzur tendría una influencia determinante. Además, el congresista ha sido mencionado en las matrices de colaboración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los parlamentarios que presuntamente se habrían beneficiado del entramado de corrupción. Cabe recordar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no ha logrado una decisión unánime frente a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien solicitó llamar a juicio por cohecho impropio y ordenar la captura inmediata de Manzur y otros cinco congresistas. Ante el empate, fueron designados los conjueces Alfredo Rey y Javier Fonseca para destrabar el proceso y definir si se dicta una medida de aseguramiento. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión definitiva este 11 de marzo. Pese a las investigaciones en curso, Manzur obtuvo la segunda votación más alta al Senado por el Partido Conservador.

El congresista ha rechazado las acusaciones y sostiene que los señalamientos en su contra buscan “generar caos para beneficiarse”. El hoy senador electo ha reiterado que “nunca” ha tenido relación alguna con López y que no ha hecho parte del entramado de corrupción “del cual él es responsable”. Según afirmó, tiene la “plena certeza” de que el exdirector de la entidad “le miente al país” y que con sus acusaciones “pretende generar caos, construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel”. Manzur llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 71.550 votos y fue reelegido en 2022. Durante su paso por esa corporación, integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y de Hacienda. En 2023 también hizo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia en la que —según las investigaciones judiciales— se habría gestado uno de los capítulos del escándalo por el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los señalamientos contra Manzur

El nombre de Wadith Manzur, según consta en el expediente del caso, aparecería consignado en una libreta de apuntes marca “Norma” (tipo mini block, de colores amarillo y azul) que fue entregada por la defensa de Olmedo López como elemento material probatorio. En particular, en la hoja 20 de esa libreta se registra la anotación: “Wadith Manzur-Costa”. Además, en interrogatorios ante la fiscal del caso, María Cristina Patiño, López ha sostenido que la congresista Karen Manrique habría sugerido el nombre de Manzur como el legislador que mantendría contacto con María Alejandra Benavides en la intermediación entre el Legislativo y el Gobierno. Tras esa sugerencia, López aseguró que contactó a Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, mediante una videollamada realizada desde el despacho del entonces ministro Luis Fernando Velasco —hoy detenido por el caso— para informarle sobre la reunión, sus participantes y las instrucciones impartidas.