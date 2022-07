El hasta hace algunos días comandante del Ejército, general en retiro Eduardo Zapateiro, se refirió a los señalamientos que han recibido las Fuerzas Militares por los “falsos positivos”, a propósito de las recientes audiencias de reconocimiento de oficiales que han aceptado su responsabilidad en estos hechos.

En una entrevista que le hizo Semana por su renuncia al alto mando –que entregó el viernes pasado al mayor general Carlos Iván Moreno–, Zapateiro aseguró que “como soldado” no cree en la cifra de 6.402 falsos positivos que ha recogido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Este Ejército no es un Ejército de bárbaros. Por Dios”, argumentó el general en retiro, quien señaló que le causan “dolor” las confesiones hechas por militares ante la JEP sobre los inocentes que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. “Eso no nos lo enseñan en ninguna escuela. No son las instrucciones ni el pénsum que recibimos. Nuestra institución es sagrada”, aseguró.