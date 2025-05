“Eafit es una universidad que aprende rápido y está dispuesta a cambiar”: rectora Claudia Restrepo

“Me siento muy orgullosa del equipo. Soy hija de esta universidad, formada y profesora, y siempre he tenido muy claro ese ADN de conexión de la universidad con los problemas del contexto social, pero nunca me había dado cuenta de la dinámica transformadora tan fuerte que tiene. Hoy veo a una universidad mirando al futuro, preguntándose por la transformación curricular.

“La universidad está muy conectada con los problemas de la sociedad, privados y públicos, y eso le permite mantenerse fresca. Escuchamos cuáles son los problemas más grandes que tienen las organizaciones que, en últimas, son las que necesitan el talento, pero igualmente hacemos con los emprendedores a través de On.going (el Centro de Emprendimiento de Impacto de Eafit), y con todo el sistema público y social que tengo alrededor de Valor Público y Eafit Social. Esta es una universidad que escucha, que está muy atenta a lo que pasa. Por otro lado, la universidad -por su espíritu innovador- está muy centrada en la experiencia del estudiante, entonces la transformación curricular en un modelo más flexible y más centrado en el estudiante no ha sido tan traumático. Tenemos, por ejemplo, el sistema de grupos estudiantiles más grandes del país. Parte de nuestra política de formación integral es una política de liderazgo temprano formada por 14 grupos estudiantiles, son más de 1.700 jóvenes metidos ahí, haciendo todos los eventos. Hoy no sabemos cuáles disciplinas van a ser las más esenciales, pero sí sabemos que el futuro de la educación con la Inteligencia Artificial, con las tecnologías, traen un montón de trabajos que ni siquiera conocemos. Por eso tenemos que formar al estudiante, más que en disciplina, en el aprender a aprender”.

“Nosotros lo hemos llamado ‘Aprendizaje E’ porque es un modelo que recoge ciertos elementos que son muy propios de esta universidad. La ‘E’ por ‘Eafit’, por ‘educación’ y porque es en centrado en el ‘estudiante’. Es súper relevante para nosotros que la experiencia sea activa, que el estudiante se desarrolle dentro y fuera del aula, porque esa ‘E’ también aparece por ‘emprendimiento’, por no solo queremos que emprendan, si no que tengan mentalidad emprendedora, que tengan capacidad de equivocarse, de crear, esas cosas que vos y yo hacemos al emprender que no necesariamente son un emprendimiento. Todo el modelo educativo debe estar basando en proyectos, en resolver problemas. Y hay otra ‘E’ que es ‘experiental’, es decir, que el aprendizaje sea experiencial, cada vez hay más estudiantes nuestros participando en concursos internacionales de oratoria, de finanzas, están viviendo la experiencia. Estamos tratando de hacer un modelo más acorde con el futuro. Cuando el Foro Económico Mundial te habla de las capacidades que se van a demandaren el 2030, habla de resiliencia, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de liderazgo, de competencias que se desarrollan en el quehacer cotidiano y en el aprendizaje basado en el estudiante”.

“Sí, creo que es una de las esencias de la misma universidad. Nosotros les decimos mucho a los estudiantes que está muy bien que sean expertos en una disciplina, que sepan mucho, pero lo más relevante es la capacidad de poner eso al servicio de otro, y por eso esas 3 palabras nuestras: ‘inspira, crea, transforma’; cuando se gradúan, yo les digo que inspirar es mover el corazón de alguien para movilizar ideas y, claro, no es suficiente con movilizar sino crear soluciones; pero ni siquiera eso es suficiente, es necesario que hagamos una transformación al servicio y eso implica formarlos en liderazgo, desarrollarles competencias reflexivas, competencias de acción decidida, que sean capaces de proponer ideas nuevas (...). No importa si estás estudiando música, literatura, matemática física, o estás estudiando negocios, o una ingeniería, en cualquiera de los casos necesitamos que desarrollen competencias que les permitan ser más audaces a la hora de participar en los lugares donde se toman decisiones, por eso ese capitulo de liderazgo -que aparece en las 5 competencias que pondera el Foro Económico Mundial- es tan importante, es la razón por la cual queremos profundizar muchísimo más en ese ADN eafitense de la formación de liderazgo, tratando de responder de manera responsable a las necesidades de una sociedad que está reclamando personas más integras, más reflexivas, mejores tomadores de decisiones y personas capaces de acciones decididas en función de proyectos, de causas, de propósitos”.

“Otra de las líneas que hemos elegido para conmemorar los 65 años es una de ‘talentos’, porque tenemos una gran preocupación por el talento del país. Porque a diferencia de lo que todo mundo dice, que los jóvenes no quieren estudiar, la evidencia nos está mostrando todo lo contrario, el asunto es que muchos jóvenes no tienen cómo pagar los estudios. De 10 estudiantes que se gradúan del colegio en el país, solo 4 llegan a la educación superior, y cuando les preguntas por qué no lo hacen, te encuentras con que las razones son económicas y eso lo verificamos. Cada vez que lanzamos las becas de talento se presentan alrededor de 2.000 jóvenes que no podemos atender, porque además desean un tipo de beneficio que total y nosotros ofrecemos becas de entre el 60 % y el 100 %. Vemos unos jóvenes que todavía creen en la educación superior. En cuanto a las becas, si bien las universidades estamos actuando y hay muchas fundaciones y organizaciones empresariales en el país contribuyendo, no es suficiente. Esa es la cara de los jóvenes, pero hay otra cara: ¿dónde está el talento que va a desarrollar al país en los próximos años? Porque si estos jóvenes no llegan a la educación superior, ¿quiénes serán esos líderes que van a tener esas competencias?”.