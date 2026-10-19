Atención: Fiscalía imputará cargos contra Zulma Guzmán por envenenamiento con talio a dos menores

La Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán por la muerte de dos niñas que fueron envenenadas con unas frambuesas con talio, tras recibirlas por medio de un domicilio en 2025.
EL COLOMBIANO pudo conocer que Guzmán, que sería procesada a través de audiencia virtual, será imputada por homicidio y homicidio agravado en tentativa, agravados por la sevicia con la que acutó
La Delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, explicó: “solicitamos al al juez que nos lo fijara con el tiempo suficiente para coordinar a través de la oficina de asuntos internacionales que la audiencia sería virtual y que la señora Zulman se pueda conectar desde Reino Unido con nosotros en esa diligencia”.
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Agregó que todavía no hay fecha asignada para la diligencia. “Estamos pendientes, ya se radicó, estamos pendientes”.
El proceso de extradición de la empresaria Guzmán ha mantenido obstáculos, haciendo que esta demore hasta el 2027 tras permanecer capturada en Reino Unido.
Dentro de las exigencias para que el proceso avance está la petición del Reino Unido de realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos, dos de ellas que ya se han realizado a la cárcel La Modelo y Buen Pastor, en Bogotá, algunos de los lugares donde sería privada de la libertad a su llegada a Colombia.
El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales.
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Además, según la explicación del ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo sino hasta noviembre de 2026.