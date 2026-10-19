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Luis Díaz rompe récords en Europa y agranda su legado: estos son sus nuevos registros

Luis Díaz sigue agrandando su legado en el fútbol europeo. Con 113 goles, 179 participaciones directas en anotaciones y dos tripletas en la Bundesliga, el colombiano fortalece su lugar entre los grandes referentes nacionales en el exterior.

  • Luis Díaz sigue sumando nuevas marcas en Europa. FOTO: GETTY
    Luis Díaz sigue sumando nuevas marcas en Europa. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Publicado hace 1 hora Actualizado hace 1 hora
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Luis Díaz sigue escribiendo capítulos importantes en el fútbol europeo. El extremo colombiano acumula cifras que reflejan su impacto en algunas de las principales competiciones del continente y continúa ampliando una trayectoria que lo ha llevado a destacarse en Portugal, Inglaterra, Alemania y la Champions League.

Con su capacidad para desequilibrar, asistir y marcar goles, el guajiro se ha convertido en uno de los referentes del fútbol colombiano en el exterior. De acuerdo con los registros, suma 113 anotaciones en Europa y 179 participaciones directas en goles, entre tantos y asistencias, una cifra que dimensiona su aporte ofensivo a lo largo de su carrera en el continente.

Su recorrido incluye etapas destacadas en el Porto de Portugal, Liverpool de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania. En cada uno de esos equipos ha demostrado que su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios pueden marcar diferencias frente a rivales de primer nivel.

Luis Díaz, protagonista en las grandes ligas de Europa

El colombiano ha dejado su huella en tres de las competiciones más exigentes del fútbol europeo: la Premier League, la Bundesliga y la Champions. Su paso por Liverpool le permitió consolidarse en el fútbol inglés, mientras que su llegada al Bayern Múnich le abrió una nueva etapa en Alemania.

En la Champions League también ha protagonizado actuaciones memorables. Una de ellas ocurrió en noviembre de 2024, cuando anotó tres goles en la victoria 4-0 de Liverpool frente al Bayer Leverkusen. Esa actuación confirmó su capacidad para brillar en el máximo torneo de clubes de Europa.

Dos tripletas históricas en la Bundesliga

Uno de los capítulos más destacados de su carrera reciente llegó con el Bayern Múnich. El 8 de febrero de este año, Díaz marcó tres goles en la victoria 5-1 frente al Hoffenheim, en el Allianz Arena. El colombiano fue protagonista de una actuación sobresaliente y consiguió su primera tripleta en la Bundesliga.

Meses después, este 17 de octubre, volvió a celebrar tres anotaciones en un mismo partido. Esta vez, el Bayern derrotó 6-1 al Leipzig y el guajiro fue una de las grandes figuras del encuentro. Además de su tripleta, contribuyó directamente a otra de las anotaciones del equipo bávaro.

Con esas dos actuaciones, Díaz se convirtió en el primer futbolista colombiano que consigue dos tripletas en la historia de la Bundesliga.

Un extremo colombiano con cifras de goleador

Otro de los registros destacados atribuidos a Luis Díaz es haber superado los 100 goles en el fútbol europeo, todos conseguidos en jugadas de movimiento. Según las cifras compartidas, es el único extremo colombiano que ha alcanzado esa barrera en Europa.

A esa marca se suman sus 179 participaciones directas en goles, una estadística que contempla tanto sus anotaciones como sus asistencias. Su contribución no se limita, por tanto, a la definición: también es un futbolista capaz de generar oportunidades, romper líneas defensivas y habilitar a sus compañeros.

Está en el noveno puesto entre los máximos goleadores colombianos en la historia de los estadios europeos. Esa posición refleja el recorrido que ha construido desde su llegada al fútbol portugués hasta su consolidación en clubes de mayor exigencia competitiva.

Un legado que sigue creciendo

Su paso por Porto, Liverpool y Bayern Múnich le ha permitido sumar experiencia, títulos y actuaciones individuales que fortalecen su legado.

Sus dos tripletas en la Bundesliga, sus registros goleadores y sus participaciones directas en anotaciones alimentan el debate sobre su lugar entre los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos.

Con cada temporada, el guajiro suma argumentos para ocupar un lugar destacado en esa conversación. Sus cifras ya son parte de su historia, pero su rendimiento en el Bayern Múnich abre la posibilidad de seguir ampliando una lista de marcas que lo convierten en uno de los grandes embajadores del fútbol colombiano en Europa.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos goles y participaciones directas suma Luis Díaz en Europa?
El extremo colombiano acumula 113 goles y 179 participaciones directas en anotaciones, entre tantos y asistencias, a lo largo de su trayectoria en el fútbol europeo.
¿Qué récord consiguió Luis Díaz en la Bundesliga?
El colombiano se convirtió en protagonista al marcar dos tripletas con el Bayern Múnich: la primera frente al Hoffenheim, el 8 de febrero de 2026, y la segunda contra el RB Leipzig, el 17 de octubre del mismo año.
¿En qué grandes competiciones europeas se ha destacado Luis Díaz?
El guajiro ha dejado su huella en la UEFA Champions League, la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania, gracias a su capacidad goleadora, su desequilibrio como extremo y su aporte en asistencias.
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