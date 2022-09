Un velón pequeño puesto sobre una tela negra con un mándala estampado. Con las colchonetas los niños forman un círculo: los músculos se alargan sin dificultad. Hacen el saludo al sol y luego una rutina de ejercicios. Están descalzos o en medias. La profesora da las indicaciones y de un celular —lo puso en la ventana para que la señal del internet no se caiga— sale un sonido de relajamiento. No se oye bien: los ruidos de los parlantes, de las mil voces en diferentes lenguas, inundan el recinto. La clase comenzó minutos después de las cuatro de la tarde y durará poco más de media hora.

Topo no duda: “los guías externos y los locales que utilicen niños para generarle lástima a los turistas deben ser multados o expulsados del territorio”. No es el único con tal percepción: a un lado de los tramos de las escaleras eléctricas hay avisos con mensajes claros: “Los niños no deberían trabajar en la calle, sino en sus sueños”. El más rotundo incluye una copia del muñeco Chucky con el rostro deshecho por las suturas y un puñal en el puño, sentado sobre un cartel gore: “Mis padres me abandonaron, vivo de tu propina”.

La profesora —las uñas de las manos pintadas de colores y una mariposa tatuada en el antebrazo derecho— continúa con la clase. Los alumnos se ríen cuando la pierna del compañero no se estira o celebran el arqueo del torso. Las cinco niñas son felinas, logran posturas que los dos varones ni intentan. Las edades oscilan entre los cuatro y los quince años. Ya llegan los alumnos de la clase de las cinco: vienen de la mano del hermano mayor, de la mamá. Una de las acudientes entra a la cocina y prepara los refrigerios que recibirán al final de la jornada. Un sánduche con fresco. A veces dan pizza. Topo recuerda la vez que uno de los chicos se le acercó con el plato de arroz chino para preguntarle quién cumplía años. “Lo muy normal para otros niños para los de acá es otro cuento”, dice.

Un informe de 2020 de la Alcaldía de Medellín hizo una radiografía de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la 13: el 34,6% de los hogares están en el escalón más vulnerable de la estructura, el estrato bajo-bajo. El 36,9% está un paso por delante, en el bajo-medio. La responsabilidad económica de las familias recae en los hombros de las madres en poco menos de la mitad de los censados —el 49,18% —.