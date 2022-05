Para bailar no se necesita técnica, ni clases ni tacones ni cocacolos, no se necesita saber la historia de la salsa ni de dónde vino la bachata; para bailar no se necesitan academias ni salones ni espejos grandes en las paredes. Para bailar solo se necesitan ganas.

*

Una universidad y un parque son lugares muy diferentes, pero estas dos historias tienen componentes que las unen: el baile, la pasión y la falta de límites, que son capaces de transformar espacios.

Joel, por ejemplo, cuenta que cuando iniciaron solo había una placa de cemento en medio de la cancha y un pequeño kiosco. Él llegó con un bafle que apenas se escuchaba entre el bullicio de la ciudad y así bailaban. Con el tiempo, él mismo con su grupo limpiaban la zona antes de bailar, la organizaban y ahorraron para comprar un parlante pequeño que conectaban de la energía del kiosco, gracias al favor de la dueña. Luego, los “viciosos” se iban moviendo y el parche de bailadores iba creciendo, y lograron colaborar con el Metro para que pintaran el piso de cemento y lo hicieran más cómodo y liso para bailar, porque si algo caracteriza a los ritmos latinos son los giros que, en piso áspero, “son mortales para las rodillas”.

El Metro ya ha dado varias capas de pintura para la placa en la que bailan y también con la Alcaldía de Bello pintaron las gradas que los rodean y pusieron un reflector para iluminar la zona. Lo que antes era una cancha oscura ahora está llena, de música y luz.

La Universidad de Antioquia también se transformó. Cuenta Sebastián que prefieren estar en un espacio abierto para que la gente que pasa se animen y sepan que pueden pertenecer sin condiciones ni límites, y para que “la luz y la belleza de la universidad nos acompañen”.

Y sí, es cierto que una academia en espacio cerrado brinda más herramientas para un baile más cómodo: un suelo liso que facilite los giros y cuide las rodillas, espejos que permitan tener más conciencia y corporalidad, mejor sonido, entre otros. Pero también podría ser una barrera para algunos. “Es posible que una persona que no tenga los recursos para pagar una clase de baile se anime al ver que no estamos ocupando un espacio en el cual tal vez se deba pagar un arriendo, relacionándolo con economía y accesibilidad”, explica Sebastián. Joel concuerda: él dice que hay más oportunidades de alcanzar más público porque “hay quienes no tienen facilidad para pagar los 80.000 o 100.000 pesos que vale una mensualidad más los uniformes y pasajes. Hay quienes quieren aprender pero no tienen el dinero”.

Y así es como llegan a Madera, donde las clases valen 5.000 pero los encuentros sociales son gratis, y donde “así no tengan para pagar esos 5.000, les decimos que vengan, que luego, si tienen, nos den, porque con eso que recogemos le pagamos a los profesores, pero la idea es que ellos aprendan y luego puedan transmitir y apoyar a otros”.

*

La sensación no es la misma en un salón o en la calle. Estar en un espacio abierto es estar expuesto, que cualquiera te vea bailando, y hay dos formas de mirar esto: desde el temor y la pena o desde “una liberación mental de los comentarios externos para que los únicos comentarios que influyan sobre nuestras decisiones personales sean los nuestros”, dice Sebastián.

Entonces, bailar “sin academia”, sin salones y estudios, es una oportunidad de transformación social de espacios, de seguridad individual y colectiva, de accesibilidad y, sobre todo, una muestra de pasión por el baile. La ciudad tiene espacios así en casi todos los barrios, ¡encuentre el más cercano!