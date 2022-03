¿Qué ha pasado con el merengue?

Para la exgerente nacional de eventos de RCN Radio, Blanca Luz Holguín, todos se quieren bailar un merengue, pero no todos lo quieren apoyar y quizá por eso hoy no es lo mismo que era en los 90. “Los grupos merengueros ya no tienen la inversión en marketing que tenían antes, las agrupaciones tradicionales se separaron (quedan muy pocas con vida) y como género, los mismos dominicamos vieron más rentable hacerle fuerza a la bachata. Sin contar que llegó el reguetón para quedarse en toda la región”