Un viaje desde la cabina hasta el radio de la casa

La voz que retumba en los 790 del AM, en la cabina de Múnera Eastman Radio, es la de Juan Carlos Sierra López , el director y voz líder del magazín Solo para mujeres. Son las 10:01 de la mañana del jueves 11 de abril y Sierra comienza a saludar, uno a uno, a sus compañeros de radio. Primero Lina Moreno y luego María Adelaida Echavarría , para culminar con Gloria de los Ríos y Andrés Velásquez.

Media hora antes de salir al aire el grupo se reúne para planear los temas, coordinar sus intervenciones y definir los invitados del día. Eso sí, por Whatsapp estuvieron en contacto desde el día antes, para que nada quedara al azar.

“La clave está en amar mucho la radio, algo que aplica para todos los oficios. Este medio lo adoro desde chiquita”, anota María Adelaida Echavarría, que debutó en Radio Súper en 1989, luego pasó por Caracol y en Múnera Eastman ya ajustó 22 años.

Juan Carlos, comunicador de la Universidad de Antioquia y presentador del programa Mañanas ligeras, de Teleantioquia, es el encargado, a través de gestos y señas, de dar paso, en este caso voz, no solo a los demás locutores, sino a los invitados.

Por la pesada puerta de madera que da entrada a la cabina ingresan los visitantes, que a diferencia de los anfitriones denotan nervios y ansiedad. Desde la cabecera de la mesa de trabajo el director plantea un tema, los demás lo siguen atento, lo interrumpen o lo contradicen, en una charla muy similar a la que un grupo de amigos puede tener en la sala de su casa.

Sobre la mesa permanecen revistas y periódicos, cada locutor consulta su celular o tableta. No hay tensión, al contrario se nota un ambiente tranquilo. “La radio es ese amor secreto que todos tenemos, pero no sabemos cuando lo descubrimos, y no nos queremos ir de ahí”. Así define el director de Solo para mujeres su pasión por este medio.