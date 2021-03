Edda Pilar Duque liaza

Cambiar, lo más importante para Piazzolla

Edda Pilar Duque liaza

Periodista - Condujo una entrevista con Piazzolla para EL COLOMBIANO el jueves 4 de noviembre de 1982. Fragmentos.

¿Cuál es su método de trabajo?

“Me siento en el piano, escribo, de ahí pego para adelante y paro de tocar. Lógicamente las cosas han cambiado, hoy le encargan a uno música para un ballet, una obra de teatro o una película.Si viera como toco con una sinfónica, me visto de frac y me pongo anteojos, parezco un profesor distraído, me divierte mucho ser dos personas a veces”.

¿Ha pensado que lo que ha hecho no vale la pena?

“La mayor satisfacción la experimenté cuando empecé a creer en mí mismo. Hace falta que una persona muy superior a uno le diga que el trabajo está bien hecho, en mi caso fue mi maestra Nadya Boulanger. También me fortaleció aquella guerra de uno contra todos, la guerra con los tangueros en Buenos Aires fue fatal, lo que menos pudieron hacer fue cerrarme los escenarios, en las calles me silbaban, me insultaban, me enfrenté a puño limpio, los taxistas me gritaban palabrotas, me llamaban payaso, loco...Y todo esto porque se me ocurrió cambiar. Hay gente que desea que me quede encalambrado para que no toque más el bandoneón ni pueda escribir música, pero otra espera que siga componiendo hasta los 200 años”.

¿Y ahora, a sus 51 años, cuál es tu sueño?

“Que Gardel cantara en mi conjunto. Yo me di el lujo que ya nadiepuede darse en el mundo: Astor Piazzolla tocó a los 14 años toda la noche acompañando a Carlos Gardel. Ese ha sido el gran gusto de mi vida y fue el gran bautismo ademas”.

¿Usted fue algo así como un niño prodigio del bandoneón?

“No tanto, sólo que Gardel se vio obligado a que lo acompañara. Él ofreció un asado para los argentinos y uruguayos residentes en Nueva York, en esa época sumábamos unos doce. Esa noche lo acompañaríamos Alberto Castellanos al piano y yo al bandoneón con los temas de la película “El día que me quieras”. Con buena suerte para mí que el piano estaba desafinado y tuve que tocar solo con él. En aquellos años ejecutaba música clásica, pero eran tan chico, tan irresponsable, que no me importaba, claro que si en ese entonces tuviera la edad de hoy me quedo muerto del infarto”.