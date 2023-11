Una nueva canción de los Beatles, producida con algo de ayuda de la inteligencia artificial (IA) para incluir la voz de John Lennon, se difundirá este jueves más de cuatro décadas después de ser grabada en una maqueta. Now and then, escrita y cantada por primera vez por Lennon en 1978, fue terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, y también por la IA.

El tema será difundido a las nueve de la mañana (hora de Colombia) por Apple Corps, Capitol y Universal Music Enterprises. El viernes se estrenará un videoclip. McCartney, de 81 años, anunció la publicación de la canción en junio en un video promocional que la calificaba como “la última canción de los Beatles”. “Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles”, dijo en un video en YouTube antes de la salida del tema. Le recomendamos leer: Llegó el día de oír lo nuevo de Los Rolling Stones Now and then era una de las canciones de un casete que Lennon había grabado para McCartney en su casa neoyorquina en el edificio Dakota en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney en 1994. Las otras dos canciones, Free as a bird y Real love, fueron arregladas por el productor Jeff Lynne y publicadas en 1995 y 1996. Se intentó lo mismo con Now and then, pero el proyecto quedó abandonado por el ruido de fondo de la maqueta. Como si John estuviera Ahora ha sido posible gracias a la IA, cuyo uso genera debate en la industria musical, donde algunos denuncian posibles vulneraciones de los derechos de autor y otros alaban sus proezas. Lea también: Estos son los mejores guitarristas de la historia, según Rolling Stone ¿Está de acuerdo? Después de procesar la grabación con esta nueva tecnología, “allí estaba, la voz de John, cristalina”, explicó McCartney.

Los dos Beatles vivos terminaron Now and then el año pasado, incluyendo la parte de guitarra acústica y eléctrica que George Harrison había grabado en 1995. En los estudios Capitol de Los Ángeles añadieron los coros, la batería de Starr y el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison. El percusionista de 83 años dijo que el proceso “es lo más cerca que llegaremos de tenerlo (a Lennon) de vuelta en la sala y fue muy emotivo para todos nosotros”.

“Fue como si John estuviera allí. Fue fantástico”, declaró. “La última” de los Beatles Sean Ono Lennon, el hijo de John y Yoko, aseguró que fue “increíblemente conmovedor” escuchar a los Beatles trabajar nuevamente juntos “después de todos estos años en que mi padre no está”. “Es la última canción que mi padre, Paul, George y Ringo han hecho juntos. Es como una cápsula del tiempo y todo es muy sentido para mí”, confesó. El cuarteto de Liverpool se separó en 1970. Todos iniciaron carreras en solitario y no volvieron a juntarse. Le puede interesar: El maestro de muchos: el legado de Tony Bennett McCartney contó que al principio se atormentaba sobre si tenían que terminar la canción o dejarla inacabada.