Cómo imaginar que en una calle en su momento oscura, residencial y sin salida, nacería uno de los sitios más emblemáticos de la vida nocturna y cultural de Medellín. Cómo imaginar que ese rincón permanecería abierto y dispuesto a recibir las almas de esta ciudad y las peregrinas por casi cuatro décadas. A esos 50 metros cuadrados los bautizó Jorge Buitrago su fundador y anfitrión Bolero Bar y a esa calle, ya no tan oscura y con salida, el Concejo de Medellín la nombró en 2003 La Calle del Bolero.

Un sitio con el carácter y el peso que los años y las presencias le han dejado, que lo convirtieron en un patrimonio de la noche y la ciudad, consistente y maduro, con un cuerpo de barrica difícil de alcanzar. El mismo que han logrado el Málaga, el Homero, El Guanábano, El Tíbiri, y demás primos hermanos sin los que las noches de Medellín perderían un trozo enorme de su memoria, de su labor. “Ir de un lado a otro buscándola [la música] en el instante justo, en el estado espiritual adecuado. Hoy podría ser la noche para estar en Bolero Bar y que Carlos Arturo nos diga los versos de Edmundo Arias: `Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida´, o ir a Diógenes donde el sonero mayor canta con emoción: `Yo para querer no necesito una razón / me sobra mucho pero mucho corazón´, o viernes donde el Gordo Aníbal para que Héctor Mauré nos haga su íntima y definitiva confesión: “De tanto y tanto quererla / me ha entrado miedo, miedo de perderla”. Escribía sobre esta misión social de los bares de Medellín Orlando Mora por allá en el 86.