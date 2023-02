Desde septiembre del año pasado, el canadiense viene presentando varios trabajos musicales que incluyen los sencillos “When You Think Of Me” y “The Good Parts”. Ambos escritos por él y producidos por Malay.

En su historial se lee además que ha hecho parte de algunas giras de Alicia Keys y Lewis Capaldi. Próximamente acompañará a John Mayer en su tour “Solo” que estará durante el mes de marzo por varias ciudades de Estados Unidos. Previo a su presentación en la capital antioqueña, EL COLOMBIANO conversó con JP Saxe.

¿Por qué escogió a Medellín para presentar “Moderación”?

“En abril de 2022 pasé un mes viviendo en Medellín, trabajando en mi próximo álbum e intentando aprender español. Todas las mañanas tomaba una clase de español y luego iba al estudio y me sentaba al piano a escribir. Así que, dado que este es uno de los singles de mi nuevo álbum, inspirado en mi estancia en Medellín con uno de mis artistas favoritos del mundo, Camilo me pareció apropiado que uno de mis primeros conciertos tras la publicación de la canción fuera aquí, en esta ciudad”.

¿Cómo fue la experiencia de componer junto a Camilo?

“Creo que Camilo es un genio. Me inspira tanto como artista y como persona, y me encanta pasar tiempo con él. Y cuando el arte y las colaboraciones que hacemos en nuestras carreras artísticas también nos permiten pasar tiempo con las personas que nos importan y que consideramos nuestra familia, la vida se vuelve realmente buena”.

Cuando se sentaron a escribir la canción, ¿en qué estuvieron de acuerdo y en qué no?

“Fue muy divertido escribir esta canción juntos, así que no diría que fue una lucha. Pero fue interesante tener en cuenta la ligera diferencia de cómo se dice en inglés la frase “please don’t want me in moderation”. Sabiendo que no se iba a traducir perfectamente, tienes que hacer que suene razonable y lógico. “Te quiero” significa como “I want you” en español, pero también significa “te quiero”. Es un sinónimo de “te quiero”, así que la traducción no funcionó exactamente igual. En inglés, por supuesto, significa algo ligeramente diferente porque yo digo “please don’t want me in moderation” y Camilo dice “please don’t love me in moderation”.

Con Eva Luna y Ricky Montaner también trabajó para este proyecto...

“Fue uno de mis días favoritos de mi vida, ver a Ricky y Eva colaborando en este video. Fueron extremadamente creativos y ver a ese dúo de hermanos dirigiendo fue realmente un equipo de ensueño, crearon uno de mis vídeos favoritos que jamás he visto y definitivamente jamás he hecho”.