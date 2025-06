Juan Manuel Barrientos y Carlos Casillas, las estrellas de la cocina se juntaron en Medellín

Carlos Casillas (CC): “Todo depende de una cosa esencial y es que haya química entre cocineros. Si esto pasa es súper fácil, si no hay que forzarlo, pero desde el primer momento que empezamos a hablar con Juanma, todo fluyó. Lo que queríamos era cada una de nuestras cocinas, pero también todos los puntos que hay en común, no solo entre nuestras cocinas, sino también entre la gastronomía española y la colombiana, que hay muchas cosas que las unen”.

Juan Manuel (JM): “Yo creo que la consistencia es lo que sigue después de la excelencia. Cuando uno se gana una estrella o un reconocimiento, el reto es mantener el restaurante lleno, de nada sirve una estrella con restaurante vacío, y para la consistencia no hay nada distinto a la disciplina, porque la creatividad la haces en el taller, a las 2:00 de la tarde, a esa hora uno no inventa platos, pero durante el servicio es que tú sales al partido, cada noche y debemos mantener los equipos afilados, inspirados, exigirles que cada vez más e ir entrenando gente para que los equipos se vayan renovando y que la gente vaya creciendo”.

JM: “A Colombia la guerra le robó el campo y al robarnos el campo nos robó gran parte de nuestra identidad gastronómica. Las familias estaban tratando de sobrevivir y la mejor forma de hacerlo era el pancoger y muchos alimentos procesados. Yo estoy seguro que uno va a cualquier otro país que no haya tenido violencia y la industrialización de los alimentos no permeó tanto. Pero aquí el campesino estaba más preocupado por sobrevivir que por mantener su herencia, los oficios, la gastronomía, todo eso se pierde.

Yo hasta que no fui al Chocó no me pude inspirar para una sopa como la de hoy que es un pusandao, una sopa con hierbas de azotea, que las señoras sembraban en los techos de las casas para que absorbiera las goteras y de ahí iban sacando y haciendo recetas como esta.

Tú llegas a México y en la calle te encuentras unos tacos, cuando vas a un pueblo aquí en Colombia encuentras salchipapas, hamburguesa, perro... En el street food de los países se entiende qué tan arraigada está la gastronomía de todo el país”.