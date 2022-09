Este año hay un encuentro que concentra la gran atención de Medejazz, que comienza este miércoles y se extenderá hasta el 24 de septiembre. Se trata del concierto que marcará el reencuentro de Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera, dos de los grandes símbolos del Latin Jazz y fundadores del emblemático grupo Irakere. Será este jueves 15 de septiembre en el Teatro Metropolitano. EL COLOMBIANO dialogó con el pianista Chucho Valdés acerca de este esperado reencuentro. ¿Qué representa subirse al escenario otra vez con Paquito? “Es algo muy importante para nosotros después de varios años en los que cada uno tomó rumbos diferentes e hizo su carrera. Paquito y yo fuimos fundadores de Irakere, tenemos muchas cosas en común, a través del tiempo él ha ganado mucho en su carrera, en la mía yo he tenido muchas experiencias, y ahora estamos uniendo esto y lanzamos un disco maravilloso que se titula I Missed You Too (También te extrañé). Hemos tenido tremendos conciertos en Puerto Rico y Europa y ahora nos vamos para donde ustedes para ponerla bien alto. Es un espectáculo muy variado y muy cubano al mismo tiempo, con grandes músicos, algunos muy jóvenes”.

¿Cómo vive el furor que se siente por el Latin Jazz, en encuentros como Medejazz? “El latin Jazz es una antorcha que no se va a pagar porque tiene su público fiel, incluyendo a muchos jóvenes, es una música muy fuerte gracias a sus raíces afrocubanas muy poderosas, que pone de cabezas a cualquiera”. ¿Cómo ve el movimiento que hace música desde lo digital, sin instrumentos? “Todo lo que sea para avanzar es válido, porque el mundo va hacia adelante, no tengo nada en contra de esos sonidos, pero prefiero la música acústica, el piano, el saxo y los tambores, porque no hay programa de computador que los reemplace. El talento, la fuerza y el sudor del hombre no se puede cambiar”.