3) We Need to Talk About Kevin, de Lynne Ramsay, basasa en la novela homónima de Lionel Shriver.

Relato de ficción de la vida de Kevin Khatchadourian, responsable de la ejecución de los asesinatos de sus compañeros de colegio y de su padre y hermana. La historia se narra desde la óptica de la madre de Kevin, quien recuerda su niñez y al tiempo vive el escarnio de ser la única familiar con vida de un asesino en serie. El filme se estrenó en 2011.