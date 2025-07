Por fin se estrena la película de Los 4 Fantásticos, ¿será la salvación de Marvel?

Estos cómics fueron tan populares que Marvel que buscaron expandir horizontes y llegó la serie animada de televisión producida por Hanna-Barbera en 1967 con 20 capítulos, pero no fue la única. A finales de los 70, concretamente en 1978, llegó una segunda serie de televisión animada y en 1996 una tercera, de 26 episodios divididos en dos temporadas y distribuida por 20th Television.

Como los derechos los tenía 20th Century Fox , Marvel no podía hacer la película que quería, hasta que en 2019, luego de la adquisición de Fox por parte de Disney, los derechos volvieron a su casa, a quien los creo, a Marvel Studios.

“Unidos por su experiencia compartida, los cuatro se comprometieron a permanecer juntos como equipo. Rápidamente se convirtieron en sensación mediática, y su fama no hizo más que crecer a medida que exploraban las regiones inexploradas del universo y se enfrentaban al mal dondequiera que lo encontraran”, cuenta la reseña de la cinta.

- El rodaje, que se desarrolló principalmente en los estudios Pinewood, a las afueras de Londres, comenzó el 30 de julio de 2024 y duró 85 días.

- Se construyeron más de 30 increíbles sets distribuidos en ocho estudios de sonido en dos enormes sets.

- La producción también se rodó en una antigua mina en Derbyshire y en el Palacio de Congresos de Oviedo, en la región asturiana del norte de España.

- El villano, Galactus, es interpretado por el actor Ralph Ineson, lo particular es que es su propia voz, ronca y penetrante la que se usa para el papel: “Tengo una voz naturalmente profunda. Pero este personaje me dio la oportunidad de profundizar aún más, de hacer que Galactus sonara como un ser que no ha hablado en millones de años”, dijo.

- H.E.R.B.I.E. es un robot que todos va a amar, tiene partes móviles como dedos, hombros, codos y cabeza y se construyó en 16 semanas. Está construido con resina impresa en 3D, plexiglás y aluminio.

- El Fantastic Car combina diseños futuristas con influencias retro y toques de ciencia ficción. Es una evolución de su versión de cómic, con una interpretación más literal de un carro.

- La película tiene dos escenas poscréditos, ¡alerta spoiler!: la más importante es la primera.

- Finalmente, muchos críticos concuerdan que es de las mejores películas que ha hecho Marvel en los últimos años y que si le dará un nuevo empujón a la fase 6 de UCM y a lo que viene para este estudio. Yo estoy de acuerdo.