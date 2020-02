Ideas para cuando no sepa qué película ver

A pesar de que el proceso de hacer películas está cargado de momentos tensionantes, para quienes llegan a la cúspide del cine hollywoodense hay cinco palabras que probablemente simbolizan los segundos de mayor incertidumbre: “Y el Oscar es para...”.

Así como a la Señorita Colombia, ha sucedido que el presentador se ha equivocado al decir el nombre del ganador. En 2017 se anunció que la Mejor Película era La La Land de Damien Chazelle, aunque el sobre que sostenía el presentador tenía otro impreso: Moonlight (Luz de Luna). No todo el mundo estuvo de acuerdo con la decisión (ni con la confusión).

Este año la gloria se la llevo Parásito, primera producción de habla no inglesa en lograr esta categoría. Si bien la subjetividad entra a jugar a la hora de determinar cuál gusta y cuál no, muchos celebraron que la surcoreana recibiera el máximo premio.

Pero, ¿la escogencia de la Academia es evidencia del mejor cine siempre o termina siendo el resultado, además, de la publicidad y de la mayor exposición posible?

En manos de...

Los ganadores de los reconocimientos de la Academia (Oscar), los Globo de Oro, los Critics Choice y los Screen Actors Guild Awards son escogidos por gremios distintos y con números muy variados de votantes.

Más de 8.000 personas escogen a los primeros en lo Oscar, de la Critics Choice Association hacen parte cerca de 400 miembros y los de los Golden Globes los eligen un poco más de 90 votantes.

“En el caso de los Oscar, una película no solo llega hasta allá por la curaduría del festival y de los miembros de la Academia, eso está atravesado por un montón de cuestiones políticas y económicas”, cuenta el profesor César Cardona, de la Universidad de Medellín.

“La estrategia de premios está siempre ligada a una estrategia comercial”, añade Verónica Heredia, jefe del programa Comunicación y Lenguajes Audiovisuales en la Universidad de Medellín. “Las grandes majors (los estudios cinematográficos más grandes de la industria) controlan el 90 % de la exhibición del cine en el mundo”, lo cual quiere decir que hay mucho más alcance para que el público internacional las vea y de ellas se sienta conectado con una o varias.

Cardona lo define como una maquinaria que es global y, de hecho, “muchas joyas se quedan por fuera, películas que la gente no conoce”.

El crítico de cine Jerónimo Rivera añade que “es muy costoso ganarse un Oscar, porque esto implica que todos los miembros de la Academia vean el producto y se convenzan de que está por encima de otros”.

Aún así, les creemos

A pesar de ese lobby, son galardones que gozan de mucha credibilidad internacional.

“Les creemos porque son muy visibles a nivel internacional, mueven cantidades de dinero en la industria de Hollywood. Eso no significa que sean los más valorados entre el público cinéfilo o conocedor, pero sí son los más famosos”.

¿Pero son o no las mejores cintas hechas en el mundo en un año? “Realmente no son las mejores películas ni pretenden serlo. Tanto en los Oscar como en los Globo de Oro hay claridad en que son productos audiovisuales que se han exhibido en Estados Unidos. Son para la sociedad norteamericana, pero al ser productos que se ven en todo el mundo, esto hace que sean relevantes así no estén premiando lo mejor del mundo”.

Estas fueron los cuatro más recientes trabajos ganadores a Mejor Película tanto en los Oscar como en los Globos de Oro y los Critics Choice, y tres cintas de habla no inglesa que igual fueron premiadas. Por si aún no las ha visto, tenga la lista a la mano y decida por usted mismo si valían o no la pena