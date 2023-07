El legado de Bruce Lee a 50 años de su muerte

El atractivo de Lee no disminuyó en la siguiente generación , asegura Mic Leung, de 45 años, que entrenó en el mismo gimnasio y como adolescente devoraba las películas antiguas de su ídolo. “Cuando hablamos sobre el ‘dios de las artes marciales’ , solo podemos hablar de Bruce Lee. No hay otro”, afirma.

A los 18 años, continuó sus estudios en Estados Unidos y durante la siguiente década dio clases de artes marciales y tuvo pequeñas apariciones en Hollywood hasta conseguir el papel de Kato en la serie televisiva “El avispón verde”.

Pero no fue hasta su regreso a Hong Kong que obtuvo un papel protagonista en la película de artes marciales “El gran jefe”, que lo convirtió en una figura en Asia tras su estreno en 1971.

Al año siguiente saldrían dos nuevos éxitos, “Fist of fury” (Puños de furia) y “The way of the dragon” (El furor del dragón), que consolidó la imagen de Lee como un luchador implacable y rápido como un rayo.

Lee completó la grabación de su cuarta gran película, “Operación dragón”, y estaba rodando la quinta cuando murió el 20 de julio de 1973 a causa de una inflamación cerebral atribuida a una reacción adversa a los analgésicos.

El académico cinematográfico Aaron Han Joon Magnan-Park, que enseña películas de Lee en la Universidad de Hong Kong, opina que el actor simbolizó una especie de identidad china que cruzó fronteras. “Describiría a Bruce Lee como el parangón del éxito del poder blando sinófono”, dice a la AFP.

En Hollywood, Lee rompió los estereotipos racistas, demostrando que los hombres asiáticos eran algo más que sirvientes y villanos.

Las escenas en las que flexiona sus músculos con el torso desnudo, el “kung-fu estriptis” como lo llama Magnan-Park, eran esenciales porque demostraban que los cuerpos esculpidos también pertenecían a los héroes asiáticos. “Convirtió en atractivos a los hombres asiáticos y eso es algo de lo que no hablamos suficiente”, dice.