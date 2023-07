La vida de Yesid Moreno cambió tras un accidente en paracaídas. Salió vivo, pero por poco. Cayó de una altura de 3 a 4 kilómetros, o sea como 9 mil a 14 mil pies. Al caer en la tierra dejó un hueco por la fuerza con la que lo recibió el pasto de elefante. No sabía, pero tenía desplazamiento de cinco vértebras, un trauma craneoencefálico, su mano izquierda fracturada, los dientes quebrados y más golpes, de los cuales los médicos —y él mismo— no se explican cómo sobrevivió.

Después de ese momento de choque, Yesid logró sobrevivir pero el accidente le dejó secuelas emocionales. Una depresión profunda y un estrés postraumático que le causaban agorafobia, ansiedad social, entregaba todo su dinero si alguien se lo pedía en los semáforos y entró en un bucle del que fue difícil salir.

Lo intentó todo. Durante 13 años estuvo con terapia convencional, es decir, visitando psicólogos y psiquiatras y tomando antidepresivos. Haciendo la suma, Yesid contó que al día eran entre 60 y 70 pastillas para todo lo que debía sanar. “La vida era un completo desastre. Tenía problemas económicos, mi esposa me había dejado, no quería hablar ni comer, pensaba en las personas que me habían hecho daño... esos medicamentos no me servían y pasé así varios años, cambiando los antidepresivos por otros que me enviaban los psiquiatras, hasta que un día les reconocí que esto no me estaba sirviendo y ellos me dijeron que tenía razón”.