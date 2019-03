Estrenan el tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino

Sony Pictures publicó este miércoles el primer tráiler de One Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, que tiene como protagonistas a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

El avance aparece justo dos día después de que fuera presentado el afiche oficial del filme. El reparto lo completan estrellas como Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen y Dakota Fanning. La fecha prevista para el estreno del filme es el 26 de julio en el mercado de Estados Unidos, Canadá y México.

La producción está ambientada en el año 1969 y se ocupa de la historia de un actor de televisión y su doble que se embarcan en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine durante los asesinatos de Charles Manson en Los Ángeles.

Este es el noveno proyecto cinematográfico, como director de Tarantino, que no estaba al frente de una cinta desde The Hateful Eight, estrenada en 2015.