Festival de Cine de Cartagena abre convocatoria para su edición 66 con premios de hasta 100.000 dólares

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias anunció que su edición 66, programada del 6 al 11 de abril de 2027, contará con una bolsa global de hasta 100.000 dólares en premios distribuida entre sus competencias, secciones de la selección oficial y el espacio Work in Progress. Es uno de los anuncios más concretos del festival en materia de reconocimiento económico para las obras seleccionadas, y llega acompañado de la apertura de la convocatoria para los proyectos que quieran participar.

”Los premios son una manera concreta de respaldar el trabajo que existe detrás de cada película. Queremos que el FICCI sea un espacio donde el reconocimiento artístico también pueda traducirse en nuevas posibilidades para los proyectos y para quienes los hacen posibles”, afirmó Margarita Díaz, directora general del festival. El FICCI 66 mantiene sus tres secciones competitivas: Colombia, Iberoamérica y Cine en los Barrios. En cada una, jurados nacionales e internacionales evaluarán tanto largometrajes como cortometrajes y decidirán los reconocimientos en categorías que van desde Mejor Película y Mejor Dirección hasta Mejor Interpretación, Mejor Contribución Artística y Gran Premio del Jurado.

La Competencia Colombia añade categorías específicas como Mejor Ópera Prima y Premio del Público, y en cortometrajes incluye un reconocimiento a Mejor Cortometraje Universitario. La Competencia Iberoamérica reúne obras de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Y Cine en los Barrios, que cada año convoca a un grupo diferente de jóvenes líderes y realizadores cartageneros como jurados, entregará reconocimientos a Mejor Película y Mejor Interpretación en largometraje, con un énfasis en el encuentro entre las películas y las audiencias de distintos sectores de la ciudad.

Más allá de las competencias

La bolsa de premios no se limita a las tres competencias principales. Las películas seleccionadas en secciones como (S)paces of Time, De Indias, Tierra Adentro, Cortometrajes Universitarios, Cines Afros y Cines Indígenas también podrán optar a reconocimientos transversales evaluados por jurados nacionales e internacionales, cuyos detalles serán anunciados en marzo de 2027 durante la presentación de la programación oficial. La sección De Indias tiene además una particularidad: todos los proyectos seleccionados recibirán un estímulo económico por su sola participación. Está dirigida a obras vinculadas directamente con Cartagena y el departamento de Bolívar, ya sea por haber sido filmadas principalmente en ese territorio o por provenir de cineastas, productoras, escuelas o colectivos establecidos en la región.

El FICCI 66 también abre espacio para películas que aún no han terminado su proceso de edición. Las categorías Work in Progress Colombia Largometraje, WIP Colombia Cortometraje y WIP Iberoamérica Largometraje permiten que proyectos en etapas avanzadas de montaje compitan por servicios de postproducción que incluyen conformación, colorización, mezcla sonora y máster DCP. Los seleccionados serán presentados de manera privada ante jurados y actores de la industria. El festival mantiene además su lugar en las listas de festivales calificadores de los Premios Óscar para largometrajes documentales y cortometrajes, lo que amplía las posibilidades de proyección internacional para las obras que pasen por Cartagena. Lea también: La ópera del Metropolitan de Nueva York llega a Medellín: doce funciones en Santafé y Viva Envigado La convocatoria del FICCI 66 está abierta a través de la plataforma Festhome. Los proyectos pueden acceder a la tarifa temprana hasta el 31 de octubre de 2026, y el cierre definitivo de postulaciones será el 29 de noviembre. Las películas seleccionadas serán notificadas en marzo de 2027. ”Una competencia permite poner películas muy distintas en conversación. Nos interesa que los reconocimientos del FICCI señalen trabajos que amplíen las posibilidades del cine y contribuyan a que esas películas continúen su recorrido después de Cartagena”, dijo Ansgar Vogt, director artístico del festival. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes: