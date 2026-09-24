Juan Manuel Rengifo reveló el consejo que le dio James antes de unirse a la Selección Colombia

El mediocampista de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, está viviendo a sus 21 años uno de los momentos más significativos de su carrera destacando en el club verdolaga y recibiendo su primer llamado a la Selección Colombia. Antes de unirse a la concentración del combinado tricolor, tuvo una conversación con James Rodríguez.
Así lo reveló el volante antioqueño ante los micrófonos del Gol Caracol, a quien le preguntaron sobre cómo era compartir con quien hasta el último Mundial fue el 10 del combinado colombiano, pues la convocatoria de Rengifo coincide con la incorporación de James al cuadro antioqueño.