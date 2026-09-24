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Juan Manuel Rengifo reveló el consejo que le dio James antes de unirse a la Selección Colombia

El mediocampista de Atlético Nacional hace parte de una lista de 10 futbolistas que fueron llamados por primera vez por Néstor Lorenzo.

  • Juan Manuel Rengifo llega a la Selección Colombia en un momento donde ya se confirmó las salidas de referentes como James Rodríguez. Fotos: Atlético Nacional y FCF
    Juan Manuel Rengifo llega a la Selección Colombia en un momento donde ya se confirmó las salidas de referentes como James Rodríguez. Fotos: Atlético Nacional y FCF
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El mediocampista de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, está viviendo a sus 21 años uno de los momentos más significativos de su carrera destacando en el club verdolaga y recibiendo su primer llamado a la Selección Colombia. Antes de unirse a la concentración del combinado tricolor, tuvo una conversación con James Rodríguez.

Así lo reveló el volante antioqueño ante los micrófonos del Gol Caracol, a quien le preguntaron sobre cómo era compartir con quien hasta el último Mundial fue el 10 del combinado colombiano, pues la convocatoria de Rengifo coincide con la incorporación de James al cuadro antioqueño.

Rengifo relató que las palabras del capitán colombiano estuvieron orientadas a equilibrar la alegría de la convocatoria con la exigencia que representa vestir la amarilla. “Siempre me dijo que disfrutara, que sea feliz y que esto es algo muy bonito, que primero que todo lo disfrute y que tenga el compromiso y la responsabilidad que requiere”, fue lo que James le habría dicho al joven mediocampista.

Lea también | Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre

El antioqueño también destacó la cercanía y sencillez de Rodríguez hacia las promesas del balompié colombiano. “Gracias a Dios tengo la oportunidad y el privilegio de tenerlo en Nacional, aprendiéndole mucho. Ha sido alguien muy abierto, muy sencillo para ayudarnos y para hablarnos a los jóvenes más que todo”, destacó.

El llamado de Rengifo coincide con un recambio generacional de Colombia, pues la última convocatoria de Néstor Lorenzo tiene al menos 10 jugadores que podrían debutar vistiendo la tricolor.

En esa lista de debutantes con el combinado colombiano están los defensas Édier Ocampo, Kevin Andrade y Royer Caicedo; los mediocampistas Jhon Solís, Daniel Arcila, Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo; y los delanteros Óscar Perea, Kevin Viveros y Juan Camilo Durán.

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Otras novedades son Aldair Quintana, quien ha sido convocado en procesos anteriores pero no ha tenido minutos en cancha, y Samuel Velásquez que sumando minutos en otra fecha Fifa de amistosos espera ganarse un cupo para ser tenido en cuenta en partidos oficiales.

Siga leyendo: ¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

Preguntas y respuestas

¿Qué le dijo James Rodríguez a Juan Manuel Rengifo antes de su convocatoria a la Selección Colombia?
James Rodríguez le recomendó a Rengifo disfrutar la convocatoria, ser feliz y asumir con compromiso y responsabilidad la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia.
¿Qué jugadores podrían debutar con Colombia en esta convocatoria?
Diez jugadores podrían debutar con Colombia: Édier Ocampo, Kevin Andrade, Royer Caicedo, Jhon Solís, Daniel Arcila, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo, Óscar Perea, Kevin Viveros y Juan Camilo Durán.
¿Qué papel está teniendo James Rodríguez con los jóvenes de Atlético Nacional?
Según Rengifo, James Rodríguez ha sido cercano y sencillo con los jóvenes de Atlético Nacional. El mediocampista aseguró que el capitán le ha brindado consejos y que tiene la oportunidad de aprender de él.
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