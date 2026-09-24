Juan Manuel Rengifo reveló el consejo que le dio James antes de unirse a la Selección Colombia

El mediocampista de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, está viviendo a sus 21 años uno de los momentos más significativos de su carrera destacando en el club verdolaga y recibiendo su primer llamado a la Selección Colombia. Antes de unirse a la concentración del combinado tricolor, tuvo una conversación con James Rodríguez. Así lo reveló el volante antioqueño ante los micrófonos del Gol Caracol, a quien le preguntaron sobre cómo era compartir con quien hasta el último Mundial fue el 10 del combinado colombiano, pues la convocatoria de Rengifo coincide con la incorporación de James al cuadro antioqueño.

Rengifo relató que las palabras del capitán colombiano estuvieron orientadas a equilibrar la alegría de la convocatoria con la exigencia que representa vestir la amarilla. “Siempre me dijo que disfrutara, que sea feliz y que esto es algo muy bonito, que primero que todo lo disfrute y que tenga el compromiso y la responsabilidad que requiere”, fue lo que James le habría dicho al joven mediocampista. Lea también | Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre El antioqueño también destacó la cercanía y sencillez de Rodríguez hacia las promesas del balompié colombiano. “Gracias a Dios tengo la oportunidad y el privilegio de tenerlo en Nacional, aprendiéndole mucho. Ha sido alguien muy abierto, muy sencillo para ayudarnos y para hablarnos a los jóvenes más que todo”, destacó.

El llamado de Rengifo coincide con un recambio generacional de Colombia, pues la última convocatoria de Néstor Lorenzo tiene al menos 10 jugadores que podrían debutar vistiendo la tricolor.

En esa lista de debutantes con el combinado colombiano están los defensas Édier Ocampo, Kevin Andrade y Royer Caicedo; los mediocampistas Jhon Solís, Daniel Arcila, Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo; y los delanteros Óscar Perea, Kevin Viveros y Juan Camilo Durán. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Otras novedades son Aldair Quintana, quien ha sido convocado en procesos anteriores pero no ha tenido minutos en cancha, y Samuel Velásquez que sumando minutos en otra fecha Fifa de amistosos espera ganarse un cupo para ser tenido en cuenta en partidos oficiales. Siga leyendo: ¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

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