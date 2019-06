Disney presentó el nuevo tráiler de Frozen 2

Un nuevo tráiler de la segunda parte de la cinta animada Frozen fue publicado este martes por Disney. El estreno de la historia de las princesas Elsa y Anna está previsto para el 22 de noviembre de este año.

Frozen es la película de animación más taquillera de todos los tiempos con una recaudación cercana 1.276 millones de dólares en todo el mundo. La producción ganó dos premios Oscar como mejor película animada y mejor canción original, por Let It Go (Libre soy).

En la historia de la segunda parte, Elsa y Anna viajan fuera del reino en compañía de Olaf y Kristoff.

Para lo que resta del año se espera el estreno de otras cintas animadas. Este 20 de junio llegará Toy Story 4, mientras que Angry Birds 2 está programada para el 22 de agosto. Para noviembre 7 está prevista Sonic, la película.