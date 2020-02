Estas villanas son tan malas como se ven

“Lanzada, loca, muy inteligente y cruel, pero tierna...”, así define Saúl Valencia, dibujante de cómic y aficionado a las cintas de superhéroes, a Harley Quinn, personaje del que aclara no nació en las revistas, sino en la televisión, en Batman: The Animated Series (1992), “como un personaje secuaz y en equilibrio al Guasón y Gatúbela (Catwoman), dos de los grandes enemigos de Batman”.

Sobre Birds Of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), título original de la producción del Universo DC, Saúl Valencia dice que es una adaptación “un poco amañada” sobre este grupo de defensoras de la noche, que tuvo su mejor versión en la serie de TV Birds of Prey (2002), que emitió Warner, y que en concepto del dibujante “fungía más como la tercera parte indirecta de Batman 1989”.

Lo cierto es que la suerte de las villanas como protagonistas en cine no ha sido muy afortunada, tras el fracaso en taquilla de Catwoman, protagonizada por Halle Berry, y de Elektra, con Jennifer Garner, que apenas lograron en taquilla recoger lo que invirtieron en las producciones.

El portal de cine www.imbd.com calificó a Birds Of Prey con 6.6 sobre un máximo de 10, mientras que en www.tomatazos.com le dieron una aceptación del 77 % sobre un tope de 100 %. Este mismo portal había calificado a Escuadrón Suicida (la primera aparición de Harely Quinn en pantalla) con apenas 25% de aprobación.

Para Saúl Valencia este es la típica película “crispetera, entretenida y con buena acción”.

Las villanas, por ahora sin mucha suerte en la taquilla, y menos con la crítica, siguen llegando a la pantalla a conquistar al público y al héroe del momento, con un juego que parece darles resultado: entre el bien y el mal.