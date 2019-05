“Once upon a time in Hollywood” llegó a Cannes y tiene tráiler nuevo

Era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados. Se trató de la presentación de Once upon a time... in Hollywood, la nueva cinta de Quentin Tarantino.

Hubo gritos que precedieron la llegada de los dos protagonistas al Palacio de Festivales, sede del certamen desde el 14 y hasta el 25 de mayo.

Completó el trío Margot Robbie, dentro de un elenco de lujo también integrado por Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell o el recientemente fallecido Luke Perry.

“Estoy deseando que el mundo vea la película”, dijo el director estadounidense al canal televisión del festival minutos antes de la proyección.

Tarantino busca de nuevo la Palma de Oro tras haberla conquistado una primera vez hace 25 años con Pulp Fiction, dos años después de estrenarse en la Croisette con Reservoir Dogs, que se exhibió fuera de competición, en las Sesiones Especiales.