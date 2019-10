La vendedora de rosas brilla en Hollywood

Natalia Reyes no entiende bien cómo terminó haciendo parte de Terminator y menos de su grupo protagónico. Vivía en Nueva York y la invitaron a presentar un casting. Audicionó para El lobo de Walt Street y Noé, y la única indicación que recibió fue salir corriendo en tacones. No pasó, pero luego de esa experiencia le llegó una convocatoria para hacer otra audición por video. A la semana la llamaron y le dijeron que les gustó.

Un logro que es resultado de una vida de trabajo y estudio en las artes escénicas. Sus primeros recuerdos en la actuación son en casa, con su familia, realizando pequeñas obras. Ahí descubrió su pasión. “A mis padres les parecía chévere todo esto como pasatiempo de fin de semana, pero al terminar el colegio me preguntaban qué iba a estudiar. Yo era como carro viejo, me la pasaba de taller en taller de actuación”.

¿Cómo fue trabajar en una película de esta magnitud?

“Fue mi primer encuentro con el género de acción y con una película tan grande, un reto gigante porque el lenguaje de la acción dentro del cine es muy distinto, por lo que necesité mucho entrenamiento, leer muchas veces el guión para poder entender ese universo y toda su estética. Fue parte del trabajo, lo cual me encantó, hacía parte del reto y las ganas de demostrarme que podía manejar este nuevo lenguaje”.

¿Difícil actuar en inglés?

“Fue complejo, aunque no sé si fue más difícil que aprender wayuunaiki como lo hice para Pájaros de Verano, que fue un reto gigante, pero hacer una película completamente en inglés era parte del gran reto que debí asumir, que generaba una presión diaria y mucho estudio y más cuando tienes a 600 personas detrás de cámaras haciendo su trabajo y esperando que lo hagas bien para que no se retrasen los tiempos. Llevaba dos años preparándome en Nueva York. Los idiomas siempre me han encantado, he tenido esa facilidad y me gustan, lo sufrí y lo disfruté también”.

¿Cómo fue el encuentro con Linda Hamilton, la protagonista de esta saga?

“Tenía la referencia de Terminator 2, de una mujer superfuerte y me quedé con esa imagen. Llegué a las pruebas a Los Ángeles, donde me recibió una señora preciosa, muy querida, atendiéndome muy bien, hasta que llegó el director, Tim Miller, se presentó y me dijo, ‘ya conociste a Linda Hamilton, nuestra protagonista’. No había entendido que esa mujer que me había atendido tan bien, tan hermosa, era ella, y quedé en shock”.

¿Ya sabía qué papel haría?

“Ese fue el otro punto. Sin recuperarme del shock, nos pasaron a otra sala para que hiciéramos juntas una escena. Fue en ese momento que entendí que el personaje que yo podría hacer en la película era realmente importante, pero no imaginé que sería protagónico. En un teatrico hicimos la escena, terminamos, tomó mis manos, nos abrazamos y sentí que esto fue amor a primera vista. Me ayudó demasiado en la escena porque es una mujer absolutamente talentosa y generosa. Terminamos llorando ella, yo, el director, la directora de casting, fue un llanto colectivo, y lo último que dijo fue: ‘Yo no sé para ustedes, pero para mí, es ella’. Ese momento fue único, pasara o no a la película, había sido increíble la experiencia y lo que ella me dijo. Tener un casting con Linda Hamilton y que ella te elija, realmente fue increíble”.

¿Cómo ha vivido Natalia todo el boom que se ha generado en el país por su actuación en esta película?

“Fue curioso porque al principio fue un rumor que empezó a crecer, entonces me preguntaban si estaría en Rambo, otros decían que estaría en Avengers e incluso hablaron de Robocop, lo cual fue muy chistoso.

La gente muy sorprendida, pero lo que más he percibido es que se sienten orgullosos, no solo de que me pase a mí, sino por la sensación generalizada de que es algo colectivo, que es algo para el país, para las mujeres, para las actrices latinas, como una puerta que se abrió para muchos”.