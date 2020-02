Los mensajes más allá de los premios Óscar

“Lo de Portman es muy significativo, ella en su vestido tenía cosido nombres como los de Mati Diop y Céline Sciamma , que no son directoras norteamericanas . Ella no lo tiene que decir en un discurso sino que lo lleva en la ropa”, precisa Gómez quien recuerda además como el año pasado con los directores que aspiraban al premio, al presentar el galardón dijo: “Aquí están los hombres nominados a Mejor director”.

Poco a poco la Academia y su deseo de ser más abierta ha generado que haya más votantes y de más nacionalidades, razas y culturas. Según AFP, aunque el año pasado, la mitad de los nuevos miembros fueron mujeres las cifras a hoy siguen sin ser equitativas: “En total, la Academia tiene mayoría masculina (68%) y predominantemente blanca (84%)”.

“Es que no es como que un solo discurso o hecho vaya a cambiar la historia, pero acumulándolos se dan cosas como la que pasó ayer, que ganó Parásito a Mejor Película. No es solo el hombre blanco, hegemónico y tradicional el que hace cine y hay más opciones”, añade la realizadora.

El discurso de Phoenix

Joaquin Phoenix ganó el Oscar a Mejor actor y habló sobre la unidad, explicando que sea lo que sea, que defienda una persona, es una pelea contra la injusticia, “estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, dijo.

Un momento emotivo fue cuando habló con franqueza de su vida en la industria: “He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil en el trabajo, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, manifestó. “Y creo que es nuestro mejor momento cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos los unos a los otros, cuando nos guiamos los unos a los otros hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”.

Él, además de haber entregado potentes mensajes en toda la temporada de premios, es coherente en su manera de actuar, “y usó el mismo traje durante toda la gala de premios para promover el cuidado del medio ambiente. Eso genera visibilidad, es importante en un actor ya que ellos son referentes culturales para muchas personas”.

“Estos discursos son más fuertes y potentes cuando Trump llegó al poder”, detalla la docente Gloria Isabel Gómez Ceballos, quien aclara que eso no significa que antes no hubieran existido y el ejemplo icónico es el de Marlon Brandon quien no asistió a la gala y cuando fue llamado a recibir su Oscar como Mejor actor por su papel de Vito Corleone en El Padrino, subió la activista y también actriz Sacheen Littlefeather, quien trabajaba por los derechos de los indios.