El martillo de Thor ahora lo levantará Natalie Portman

Marvel Studios reveló, durante la Comic Con de San Diego, en Estados Unidos, los nuevos planes para sus superhéroes, entre los que se destaca la aparición de Lady Thor, que personificará Natalie Portman.

La actriz regresa a la franquicia de Thor (ya había estado en las dos primera cintas del héroe del planeta de Asgard), La gran novedad es que en esta ocasión portará el martillo y los poderes del rey de trueno, en la cuarta entrega de la franquicia que llevará como título Thor: Love and Thunder, que está prevista para estrenarse en noviembre de 2021.

La firma anunció una serie de proyectos cinematográficos, que denominó Fase Cuatro, que incluye películas como Black Widow, Eternals, Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y un relanzamiento de Blade, estelarizada por Mahershala Ali, en el rol que antes hizo sobre el vampiro el actor Wesley Snipes.

En esta nueva etapa de Marvel las mujeres jugarán un papel protagónico, ya que además de Lady Thor aparecerá la película de Black Widow y la aparición de Salma Hayek como protagonista de Eternals.