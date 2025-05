Matrioshka, la película colombiana destacada en China que llega a salas de cine

En las salas de cine colombianas cada vez más crece la presencia de producciones nacionales. Desde este jueves se puede ver en la gran pantalla Matrioshka, la nueva película del director bogotano Jorge Forero.

El estreno mundial de esta cinta fue en 2024 en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, uno de los más importantes de Asia y en el que la película colombiana fue incluida en la sección The Belt and Road Film Week, la cual busca llevar producciones internacionales a los cines chinos.

Matrioshka también ha pasado por otros escenarios internacionales como la Muestra de Cine de São Paulo, el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, el Festival de Latinoamericano de Cine de Honda y el Festival de Cine de La Habana.

La película de Forero –quien ganó el premio a Mejor película

en el Festival de Cine de Huelva con Violencia– es protagonizada por Vicky Hernández, Ana María Sánchez y Alma Rodríguez. Matrioshka se centra en la relación de Ana, Julia y Lucía, tres mujeres que hacen parte del mismo círculo familiar. La cinta explora la relación intergeneracional de estas mujeres, la feminidad y la maternidad.

El director explicó que este proyecto viene del interés de Alma –quien además de ser una de las protagonistas es coproductora de ella– de llevar al cine temas como la transgeneracionalidad y los secretos familiares. “Personalmente, me interesa lo que está por fuera del foco dramático: lo cotidiano, lo que no parece importante, pero que sí lo es. Esa sensación de que las cosas solo pasan en mi casa y luego descubrir que en todas las familias pasan cosas parecidas. Me parecía importante poner esa idea sobre la mesa”, cuenta Forero.