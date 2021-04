Los galardones que se entregarán el domingo 25 de abril barajan ocho opciones para elegir, tras un año en el que el cine se vio en casa. Esta es la lista y dónde verlas.

Muchas de las películas que compiten este año por la famosa estatuilla dorada, en la máxima categoría de los premios Óscar, no se vieron en los teatros. Estos permanecieron cerrados en medio de la pandemia. Que estén nominadas es una excepción a las reglas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la que le tocó ser flexible: “Las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital, podrán ser elegibles para las categorías de Mejor película”, dijeron en abril del año pasado en un comunicado, y así sucedió. Los Oscar se verán en Colombia a través de TNT y TNT Series el próximo 25 de abril, a las 7:00 p.m. Este año, la ceremonia se realizará en dos sedes, Dolby Theatre y Los Angeles Union Station, como parte de las medidas sanitarias preventivas por covid-19. Estas son las ocho seleccionadas, si no las ha visto, aquí le contamos cómo hacerlo y más abajo la votación, para que escoja, según su criterio, la que debería ganar. Nota: Las películas se presentan en el orden en el que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas las presentó en las nominaciones. 1. The Father (El padre)

Protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman se estrenó el año pasado en algunos festivales de cine y salas que estaban habilitadas. Cine Colombia anunció que hará parte de sus películas de estreno para la reapertura de sus múltiplex a partir del 1 de mayo. La cinta británica es una adaptación de la obra de teatro Le Père (El Padre), y narra la vida de un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo y rechaza todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Anne está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar. Tiene 6 nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Película. 2. Judas y el mesías negro

Con 6 nominaciones esta cinta protagonizada por Daniel Kaluya (quién ya ganó Globo de Oro, Sag Awards y Critic’s Choice como Mejor actor) cuenta la historia real que gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido “Panteras Negras”, del líder y activista negro Fred Hampton (interpretado por Kaluya). Hace parte del catálogo de HBO Max que aún no se ve en Colombia (su llegada está planificada para junio de este año) y también aparece disponible para alquilar en otros países en sitios como Google Play, Amazon Prime y Apple Tv. Por ahora en Colombia y en salas de cine no se ha anunciado para cuándo sería su estreno. 3. Mank

Esta cinta en blanco y negro recrea la historia del guionista Herman J. Mankiewicz, crítico social y alcohólico, y ese trabajo contrarreloj que tuvo para terminar el guion del afamado filme Ciudadano Kane para Orson Welles. Los protagonistas son Gary Oldman, Amanda Seyfried y Lily Collins, y es dirigida por David Fincher. En su carrera en los premios Oscar tiene 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película y desde el año pasado está disponible en Netflix. Aunque no le ha ido bien en la temporada de premios pese a ser de las más nominadas (solo ganó como Mejor diseño de producción en los Critic’s Choice Awards), el American Film Institute la catalogó como una de las mejores 10 películas de 2020. 4. Minari

Esta película sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de su abuela astuta, malhablada pero increíblemente cariñosa. En medio de la inestabilidad y los desafíos de esta nueva vida, Minari muestra la innegable resistencia de la familia y lo que realmente hace un hogar. No se puede ver por streaming en Colombia, pero sí lo permite en otros países a través de Amazon Prime, Apple Tv, iTunes y Google Play. Fue ganadora del Globo de Oro como Mejor película extranjera (es hablada en coreano), y la actriz Yuh-Jung Youn acaba de recibir el premio del Sindicato de actores como Mejor actriz de reparto por esta cinta. 5. Nomadland

Seis nominaciones tiene esta película que ha ganado de todo en la temporada de premios: El Bafta, el Globo de Oro y el Critic’s Choice a Mejor Película. Su directora, Chloé Zao, ganó los mismos galardones por dirigirla, pero además Zao, de 39 años y originaria de Pekín, la escribió, produjo y editó. Es una adaptación del libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por la periodista estadounidense Jessica Bruder y que narra el fenómeno de cientos de personas que en 2008 y en medio de la llamada Gran Recesión (crisis económica) en Estados Unidos adoptaron un estilo de vida nómada. Protagonizada por Frances McDorman, quien también figura como productora, se estrenará en Colombia el 1 de mayo. 6. Hermosa venganza

En inglés Promising young woman, es dirigida, producida y escrita por una cara conocida, Emerald Fennel (35 años), la británica que interpretó a Camila Parker en la más reciente temporada de The Crown. Fennel también ha sido premiada en otras galas como el Bafta y los premios de la crítica. Su historia mezcla el suspenso y la comedia negra y narra la historia de una mujer que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño en su vida. Protagonizada por Carey Mulligan (foto) se ve en servicios como Amazon Prime, Apple TV y Google Play, fuera de Colombia. Sin embargo, ya se anunció su estreno para el 22 de abril en algunas salas del país que están abiertas. 7. Sound of metal

Disponible en Amazon Prime Video esta cinta cuenta la historia de un baterista de una banda de metal que comienza a perder su audición. Suma seis nominaciones al premio Oscar incluyendo Mejor Película y también Mejor actor para Riz Ahmed. Dirigida y escrita por Darius Marder el filme ha recibido muy buenas críticas desde que fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El American Film Institute la incluyó en su lista de las 10 mejores películas de 2020 al lado de otras nominadas como Mejor Película en los Óscar como Nomadland, Mank, Minari, Judas y el mesías negro y El juicio de los 7 de Chicago. En la temporada de premios se ha llevado los galardones de Mejor Sonido. 8. El juicio de los 7 de Chicago