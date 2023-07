Inicialmente, la cinta inspirada en la emblemática muñeca tenía un presupuesto de 100 millones de dólares. Sin embargo, la directora Greta Gerwig confirmó a The New York Times que este se elevó hasta los 145 millones de dólares solo en producción.

El estreno simultáneo de estas dos esperadas películas con historias opuestas en pleno verano boreal generó revuelo entre los cinéfilos, y el fenómeno ‘Barbenheimer’ se apoderó de las redes sociales. Según la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros de Estados Unidos, más de 200.000 cinéfilos planearon ver ambas películas el mismo día durante el fin de semana.

El controvertido thriller sobre tráfico de niños “Sound of Freedom” siguió en el podio con 20 millones de dólares, seguido de “Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno” con 19,5 millones e “Indiana Jones y el dial del destino” (”Indiana Jones and the Dial of Destiny”) que sumó 6,7 millones.