Troy Kotsur: este actor sordo recibió su primera nominación por esta cinta. Si lo gana no sería el primer actor sordo en hacerlo. En 1987 lo ganó la actriz Marlee Matlin por Te amaré en silencio . Curiosamente Matlin actúa en Coda. Aunque no lo crea, nunca han ganado

Como película: tiene tres nominaciones, una de las más polémicas es la de Mejor Película porque es un remake (adaptación) de la conocida cinta francesa La familia Bélier de 2014. Si gana no sería la primera vez que esto sucede. Pasó en 2007 con The Departed ( Los infiltrados en español), una adaptación de la película de Hong Kong Infernal Affairs de 2002.

Varios de los nominados este año son nombres muy conocidos en el cine y la música internacional, para algunos es su primera posibilidad en los Óscar, otros ya acumulan varias nominaciones y nada, nunca han ganado:

- Will Smith: es su tercera nominación como actor y la consiguió al protagonizar King Richard: una familia ganadora (antes había sido nominado por En busca de la felicidad y Alí). Si gana sería el primer Óscar de su carrera.

- Benedict Cumberbatch: es su segunda nominación al protagonizar El poder del perro (antes lo logró por El código enigma). Si gana sería su primer Óscar.

- Andrew Garfield: ya había recibido una nominación por Hasta el último hombre. Nunca ha ganado.

- Jessica Chastain: completó con esta nominación a Mejor Actriz por The eyes of Tammy Faye su tercera oportunidad de ganar el Óscar (antes estuvo nominada por La noche más oscura y por Historias cruzadas). Si gana sería su primer Óscar.

- Kristen Stewart: con Spencer logró su primera nominación al Óscar.

- Diane Warren: es la compositora musical más famosa para el cine y ajusta este año su nominación número 13 (por la canción Somehow You Do de la película Four Good Days) Nunca ha ganado el Óscar.



Parejas exitosas