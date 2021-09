Este martes los productores de Venom: let there be Carnage alegraron a los fanáticos del antihéroe adelantando dos semanas, del 15 de octubre, originalmente anunciada, al 1 del mismo mes, luego de una tentativa de estrenar en 2022 a causa del virus. ¿El motivo?, el indiscutible éxito que tuvo la también película de superhéroes Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings que en su fin de semana de estreno, según The Hollywood Reporter, recaudó, en Estados Unidos, unos 90 millones de dólares.

Esta esperada secuela sufrió múltiples retrasos como consecuencia de la pandemia. Los fanáticos la esperaban desde 2018 cuando una escena poscréditos de la primera cinta prometía la llegada de Carnage, uno de los villanos más temidos en las historias de Spiderman y Venom.

Para esta nueva entrega, Eddie Brock (Tom Hardy) intentará mantener una vida normal junto a su simbiote Venom. Sin embargo, todo se verá amenazado cuando llegue el temible Carnage, el simbiote del asesino serial Cletus Kasady (Woody Harrelson), una máquina de matar con la única intención de arruinar la vida del protagonista.