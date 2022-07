Lo primero que dice, entre risas, la actriz Joey King (recordada por la serie The Act) cuando se le pregunta por la experiencia de grabar la película The Princess es: “agotadora”, pero añade que fue tan increíble que nunca se había sentido tan orgullosa de todo el trabajo cuando la vio. Lo particular es que el público ve el tráiler y podrá hacerse una idea, pero “no es lo que que esperas”, dice.

Es que en The Princess ella es una princesa muy distinta, solo hay que ver los primeros minutos para darse cuenta de que es guerrera, pelea con furia (y sangre), y derrota al más fortachón que se le ponga al frente con habilidades de lucha raras veces vistas en una “princesa”.

¿De qué trata?

Es una producción original de Hulu que en América Latina se verá a mediados de julio por Star+. Desde la plataforma la describen como una aventura de fantasía llena de acción “que pone patas arriba siglos de convención de cuentos de hadas”.

Es la historia de esta princesa que se niega a casarse con un aristócrata cruel. “Es secuestrada y encerrada en una torre remota del castillo de su familia, sus seres queridos son rehenes de mercenarios despiadados que intentan tomar el trono de su padre”. Sus captores no saben que ella lleva años entrenándose en secreto y que buscará salvar a su clan y su reino. “Es ágil y letal... es una adversaria mucho más hábil de lo que jamás podrían imaginar”, dice la reseña.